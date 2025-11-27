Для України це порятунок: стало відомо про серйозні проблеми у команді Трампа

Мирний план спричинив внутрішнє протистояння у команді Дональда Трампа. Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо хоче мати контроль за внутрішньою ситуацією у країні. Політтехнолог Тарас Загородній озвучив 24 Каналу думку, що зараз Рубіо спостерігає за помилками віцепрезидента США Джей Ді Венса та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. Для України це також дуже добре.

Фото: з відкритих джерел

Тарас Загородній зазначив, що мирний план не матиме результатів. Тому Марко Рубіо зараз спостерігає за усім, що відбувається. Ймовірно, він показує, що там є російські пропозиції. Водночас Джей Ді Венс не розуміє ситуацію. Тому це матиме позитивний вплив для України.

Рубіо хоче, щоб контроль за всією зовнішньою політикою був у нього. Добре, що є таке внутрішнє протистояння. Судячи з усього, Джей Ді Венс трохи не розуміє позицію власного народу. Американці не дуже цікавляться зовнішньою політикою, але не люблять провалів. Це помилка Ді Венса та Віткоффа, яку зараз буде "зливати" Рубіо. Україна буде використовувати цю позицію, припустив він.

Позитивним моментом є те, що Україна стала питанням внутрішньої виборчої кампанії як з боку демократів, так і республіканців. Це дуже гарна тенденція.

Особливо важливим є те, що питання України все більше стає складовою внутрішньої виборчої кампанії США, що відображається як у республіканській, так і у демократичній частині політичного спектру. Ця тенденція позитивно характеризує міжнародну підтримку України та її роль у формуванні американської політики.

