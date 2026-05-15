«До ночи все было хорошо»: Трамп сделал тревожное заявление после разговора с Си об Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал тему войны в Украине после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине. Во время общения с журналистами на борту самолета американского президента спросили, обсуждал ли он украинский вопрос с китайским руководством и есть ли какие-либо признаки прогресса.

В ответ Дональд Трамп подтвердил, что тема Украины поднималась во время разговоров с Си Цзиньпином. В то же время, его слова прозвучали довольно неоднозначно и вызвали волну обсуждений в медиа.

"Мы обсуждали это. Это то, что мы хотели бы видеть решенным. До прошлой ночи все выглядело хорошо, но вчера вечером им нанесли большой удар", — заявил американский президент.

При этом Трамп не уточнил, о каком именно ударе идет речь и кого он имел в виду. Поэтому его фраза сразу стала предметом активных дискуссий среди журналистов и политических аналитиков.

Заявление прозвучало после визита Трампа в Китай, где он провел переговоры с Си Цзиньпином на фоне растущего международного напряжения вокруг войны РФ против Украины. Вашингтон и Пекин в последние месяцы неоднократно заявляли о необходимости политического урегулирования конфликта, однако конкретные механизмы достижения мира стороны публично не озвучивают.

Политические обозреватели обратили внимание, что Трамп фактически признал обсуждение украинского вопроса с китайским руководством, хотя еще раньше неоднократно избегал деталей потенциальных переговорных сценариев.

Отдельное внимание привлекла и загадочная фраза о "большом ударе", которая может касаться как событий на фронте, удара по столице Украины Киеву, так и дипломатических или военных решений, повлиявших на переговоры вокруг войны.

