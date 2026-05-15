«До ночі все було добре»: Трамп зробив тривожну заяву після розмови із Сі про Україну

Президент США Дональд Трамп прокоментував тему війни в Україні після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпін у Пекіні. Під час спілкування з журналістами на борту літака американського президента запитали, чи обговорював він українське питання з китайським керівництвом та чи є бодай якісь ознаки прогресу.

У відповідь Дональд Трамп підтвердив, що тема України порушувалася під час розмов із Сі Цзіньпіном. Водночас його слова прозвучали доволі неоднозначно та викликали хвилю обговорень у медіа.

“Ми обговорювали це. Це те, що ми хотіли б бачити вирішеним. До минулої ночі все виглядало добре, але вчора ввечері їм завдали великого удару”, — заявив американський президент.

При цьому Трамп не уточнив, про який саме удар йдеться та кого він мав на увазі. Через це його фраза одразу стала предметом активних дискусій серед журналістів та політичних аналітиків.

Заява пролунала після візиту Трампа до Китаю, де він провів переговори із Сі Цзіньпіном на тлі зростаючої міжнародної напруги довкола війни РФ проти України. Вашингтон та Пекін останніми місяцями неодноразово заявляли про необхідність політичного врегулювання конфлікту, однак конкретних механізмів досягнення миру сторони публічно не озвучують.

Політичні оглядачі звернули увагу, що Трамп фактично визнав обговорення українського питання з китайським керівництвом, хоча ще раніше неодноразово уникав деталей щодо потенційних переговорних сценаріїв.

Окрему увагу привернула й загадкова фраза про “великий удар”, яка може стосуватися як подій на фронті, удару по столиці Україні Києву, так і дипломатичних чи військових рішень, що вплинули на перебіг переговорів навколо війни.

