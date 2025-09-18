Новый способ Трампа вспомнить о себе поразит всех: что произошло

Возле Капитолия США появилась временная скульптура в виде золотого Дональда Трампа, держащего в руках символ криптовалюты — биткоин. Об этом сообщает WJLA. Инсталляция расположена на Третьей улице и будет доступна для просмотра с 9:00 до 16:00.

Фото: из открытых источников

Финансирование этого проекта осуществил объединенный коллектив криптоинвесторов. По словам организаторов, основная цель инсталляции — стимулировать общественные дискуссии по поводу будущего цифровых валют, монетарной политики США и роли правительства в регулировании финансовых рынков.

"Эта скульптура призвана открыть диалог о будущем государственных валют и символизирует переплетение современной политики с инновациями в финансовой сфере. Поскольку Федеральный резерв активно формирует экономические стратегии, мы надеемся, что этот образ стимулирует размышления о растущем влиянии криптовалют в мире финансов", — отметил Хичем Загдуди, представитель инвесторов.

Ранее при президентстве Трампа в США состоялись значительные шаги по легализации и регулированию криптовалютного рынка. Тогдашняя администрация активно продвигала идею обновления нормативной базы для цифровых валют с целью интеграции ее в национальную экономику.

В частности, Дональд Трамп подписал исторический закон GENIUS – первый масштабный документ, устанавливающий правила регулирования криптовалютной деятельности в стране. Этот закон стал важной вехой в развитии рынка цифровых активов в США.

