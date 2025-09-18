logo_ukra

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Новий спосіб Трампа згадати про себе вразить всіх: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Новий спосіб Трампа згадати про себе вразить всіх: що сталося

Тимчасову інсталяцію, що діє з 9:00 до 16:00 на Третій вулиці, профінансував об'єднаний колектив криптоінвесторів.

18 вересня 2025, 10:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Біля Капітолію США з’явилася тимчасова скульптура у вигляді золотого Дональда Трампа, який тримає у руках символ криптовалюти — біткоїн. Про це повідомляє WJLA. Інсталяція розташована на Третій вулиці й буде доступна для перегляду з 9:00 до 16:00.

Новий спосіб Трампа згадати про себе вразить всіх: що сталося

Фото: з відкритих джерел

Фінансування цього проєкту здійснив об’єднаний колектив криптоінвесторів. За словами організаторів, основна мета інсталяції — стимулювати суспільні дискусії щодо майбутнього цифрових валют, монетарної політики США та ролі уряду в регулюванні фінансових ринків.

"Ця скульптура покликана відкрити діалог про майбутнє державних валют та символізує переплетення сучасної політики з інноваціями у фінансовій сфері. Оскільки Федеральний резерв активно формує економічні стратегії, ми сподіваємось, що цей образ стимулює роздуми про зростаючий вплив криптовалют у світі фінансів", — зазначив Хічем Загдуді, представник інвесторів, які підтримали цей арт-проєкт. 

Раніше за часів президентства Трампа у США відбулися значні кроки щодо легалізації та регулювання криптовалютного ринку. Тодішня адміністрація активно просувала ідею оновлення нормативної бази для цифрових валют із метою інтеграції їх у національну економіку.

Зокрема, Дональд Трамп підписав історичний закон GENIUS — перший масштабний документ, що встановлює правила регулювання криптовалютної діяльності у країні. Цей закон став важливою віхою у розвитку ринку цифрових активів у США.

Як вже писали "Коментарі", аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявляють, що Росія продовжує демонструвати відсутність готовності до мирних переговорів, які не передбачають повної капітуляції України. Заяви російських чиновників свідчать про те, що Кремль прагне нав’язати свої максималістські умови.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини