Новий спосіб Трампа згадати про себе вразить всіх: що сталося

Біля Капітолію США з’явилася тимчасова скульптура у вигляді золотого Дональда Трампа, який тримає у руках символ криптовалюти — біткоїн. Про це повідомляє WJLA. Інсталяція розташована на Третій вулиці й буде доступна для перегляду з 9:00 до 16:00.

Фото: з відкритих джерел

Фінансування цього проєкту здійснив об’єднаний колектив криптоінвесторів. За словами організаторів, основна мета інсталяції — стимулювати суспільні дискусії щодо майбутнього цифрових валют, монетарної політики США та ролі уряду в регулюванні фінансових ринків.

"Ця скульптура покликана відкрити діалог про майбутнє державних валют та символізує переплетення сучасної політики з інноваціями у фінансовій сфері. Оскільки Федеральний резерв активно формує економічні стратегії, ми сподіваємось, що цей образ стимулює роздуми про зростаючий вплив криптовалют у світі фінансів", — зазначив Хічем Загдуді, представник інвесторів, які підтримали цей арт-проєкт.

Раніше за часів президентства Трампа у США відбулися значні кроки щодо легалізації та регулювання криптовалютного ринку. Тодішня адміністрація активно просувала ідею оновлення нормативної бази для цифрових валют із метою інтеграції їх у національну економіку.

Зокрема, Дональд Трамп підписав історичний закон GENIUS — перший масштабний документ, що встановлює правила регулювання криптовалютної діяльності у країні. Цей закон став важливою віхою у розвитку ринку цифрових активів у США.

