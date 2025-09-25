logo

До Трампа наконец-то дошло: названа причина, почему президент США уже не поет оды Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

До Трампа наконец-то дошло: названа причина, почему президент США уже не поет оды Путину

Президент Словении считает, что Трамп осознал: остановить войну за один день невозможно, а Кремль только манипулирует им.

25 сентября 2025, 09:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президентша Словении Наташа Пирц Мусар поделилась своим мнением об изменении отношения бывшего президента США Дональда Трампа к войне в Украине. Она считает, что Трамп осознал, что Кремль использует его в своих манипуляциях. По ее словам, было важно услышать об этой трансформации позиции американского лидера.

До Трампа наконец-то дошло: названа причина, почему президент США уже не поет оды Путину

Фото: из открытых источников

По словам Мусар, Трамп искренне стремился остановить войну в очень короткие сроки — всего в сутки. Однако впоследствии он пришел к пониманию, что эта задача гораздо сложнее, чем он ожидал.

Президент выразила надежду, что Трамп продолжит работу над мирным урегулированием, ведь он открыт к диалогу и настроен на дальнейшие шаги в этом направлении.

Она также подчеркнула, что Трамп располагает многочисленными рычажками влияния, но отметила ключевую роль Европейского Союза в поддержке Украины.

Как юрист, Мусар напомнила о важности соблюдения международного права и Устава ООН. Она предостерегла, что если мощное государство позволит себе игнорировать международные нормы, это может создать опасный прецедент для других.

Отвечая на вопрос о факторах, повлиявших на изменение позиции Трампа, президент подчеркнула значение его общения с европейскими лидерами, донесшими до него позицию ЕС, исторический контекст и причины конфликта.

Как уже писали "Комментарии", на временно оккупированных территориях Украины школьники сталкиваются с новыми ограничениями. Российские захватчики начали проверять их мобильные телефоны, чтобы контролировать доступ к независимой информации, сообщает Центр национального сопротивления в своем Telegram-канале.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4040150-tramp-nini-usvidomlue-igri-u-aki-grae-rosia-prezidentka-slovenii.html
