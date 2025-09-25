До Трампа нарешті дійшло: названо причину, чому президент США вже не співає оди Путіну

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар поділилася своєю думкою про зміну ставлення колишнього президента США Дональда Трампа до війни в Україні. Вона вважає, що Трамп усвідомив: Кремль використовує його в своїх маніпуляціях. За її словами, було важливо почути про цю трансформацію позиції американського лідера.

Фото: з відкритих джерел

За словами Мусар, Трамп щиро прагнув зупинити війну у дуже короткі терміни — всього за добу. Однак згодом він прийшов до розуміння, що це завдання значно складніше, ніж він очікував.

Президентка висловила сподівання, що Трамп продовжить роботу над мирним врегулюванням, адже він відкритий до діалогу та налаштований на подальші кроки у цьому напрямку.

Вона також підкреслила, що Трамп має у своєму розпорядженні численні важелі впливу, але наголосила на ключовій ролі Європейського Союзу у підтримці України.

Як юристка, Мусар нагадала про важливість дотримання міжнародного права і Статуту ООН. Вона застерегла, що якщо потужна держава дозволить собі ігнорувати міжнародні норми, це може створити небезпечний прецедент для інших.

Відповідаючи на запитання про фактори, що вплинули на зміну позиції Трампа, президентка підкреслила значення його спілкування з європейськими лідерами, які донесли до нього позицію ЄС, історичний контекст і причини конфлікту.

