Дочь жертвы 11 сентября наконец услышала голос своего отца спустя 20 лет после его смерти

Трагедия 11 сентября заставила замолчать отца Эллисон Ли всего за два дня до ее рождения, но почти 20 лет спустя ей удалось услышать, его голос после того, как ее мама нашла кадры, на которых он поет в группе. Об этом сообщает издание The Mirror.

Дэниел Ли с женой, фото с открытых источников

Тяжелый момент наступает — первому из десятков детей, рожденных от беременных вдов в результате злодеяний 2001 года, — исполняется 20 лет. Дэниелу Ли было 34 года, когда он сел на рейс 11 American Airlines в Лос-Анджелес, чтобы оказаться дома во время рождения своего второго ребенка.





Самолет угнали террористы "Аль-Каиды" и вместе с пассажирами на борту самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, в результате чего погибли все 92 человека, находившиеся на борту.



Всего в результате терактов 11 сентября было убито 2977 человек, 19 угонщиков самолетов и более 6000 человек получили ранения. Жена Келли, которая родила 13 сентября, почтила его, назвав свою новорожденную Эллисон Даниэль.



Эллисон, которая планирует сделать татуировку с инициалами своего отца, рассказала, что за последние пару месяцев она впервые услышала, как папа поет и играет. Мама нашла старые кассеты и видеокассеты и вставила их на флешку.

" Группа называлась Driving Force, и мне очень нравилась их музыка. Я впервые услышал его, и это было довольно круто. И еще я видел видео, где мама и папа вместе катаются на водных лыжах, которые было приятно смотреть", — рассказала девушка.

Эллисон было около десяти лет, когда она начала понимать, что случилось с ее отцом после того, как 2 мая 2011 года спецназ США убил Усаму бен Ладена, который планировал 11 сентября.



Недавно портал "Комментарии" информировал, что стюардесса Emirates Airline уволилась из-за постоянных унизительных проверок.

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