logo
Русский Українська

BTC/USD

51387.05

ETH/USD

3774.47

LTC/USD

211.43

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Дочь жертвы 11 сентября наконец услышала голос своего отца спустя 20 лет после его смерти
commentss НОВОСТИ Все новости

Дочь жертвы 11 сентября наконец услышала голос своего отца спустя 20 лет после его смерти

Дочь Дэниела Ли Эллисон родилась через два дня после того, как он умер во время полета домой в Лос-Анджелес рейсом 11 American Airlines, который был захвачен террористами и врезался в Северную башню Всемирного торгового центра

сегодня, 10:35
Автор:

Хмільовська Інна

Трагедия 11 сентября заставила замолчать отца Эллисон Ли всего за два дня до ее рождения, но почти 20 лет спустя ей удалось услышать, его голос после того, как ее мама нашла кадры, на которых он поет в группе. Об этом сообщает издание The Mirror.

Дочь жертвы 11 сентября наконец услышала голос своего отца спустя 20 лет после его смерти

Дэниел Ли с женой, фото с открытых источников

Тяжелый момент наступает — первому из десятков детей, рожденных от беременных вдов в результате злодеяний 2001 года, — исполняется 20 лет. Дэниелу Ли было 34 года, когда он сел на рейс 11 American Airlines в Лос-Анджелес, чтобы оказаться дома во время рождения своего второго ребенка.

Дочь жертвы 11 сентября наконец услышала голос своего отца спустя 20 лет после его смерти - фото 2

Самолет угнали террористы "Аль-Каиды" и вместе с пассажирами на борту самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, в результате чего погибли все 92 человека, находившиеся на борту.

Всего в результате терактов 11 сентября было убито 2977 человек, 19 угонщиков самолетов и более 6000 человек получили ранения. Жена Келли, которая родила 13 сентября, почтила его, назвав свою новорожденную Эллисон Даниэль.

Эллисон, которая планирует сделать татуировку с инициалами своего отца, рассказала, что за последние пару месяцев она впервые услышала, как папа поет и играет. Мама нашла старые кассеты и видеокассеты и вставила их на флешку. 

"Группа называлась Driving Force, и мне очень нравилась их музыка. Я впервые услышал его, и это было довольно круто. И еще я видел видео, где мама и папа вместе катаются на водных лыжах, которые было приятно смотреть", — рассказала девушка.

Эллисон было около десяти лет, когда она начала понимать, что случилось с ее отцом после того, как 2 мая 2011 года спецназ США убил Усаму бен Ладена, который планировал 11 сентября.

Недавно портал "Комментарии" информировал, что стюардесса Emirates Airline уволилась из-за постоянных унизительных проверок.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/us-news/911-victims-daughter-finally-hears-24923401
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ