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Договоренность об оружии для Украины разозлила Марджори Тейлор Грин: раскритиковала Трампа

Марджори Тейлор Грин выступила против решения Дональда Трампа о поставках оружия Украине.

16 июля 2025, 08:45
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут продавать оружие европейским союзникам, которые будут перераспределять его для нужд Украины. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин резко отозвалась по поводу такого предложения.

Договоренность об оружии для Украины разозлила Марджори Тейлор Грин: раскритиковала Трампа

Марджори Тейлор Грин. Фото из открытых источников

Марджори Тейлор Грин на платформе X открыто заявила, что не поддерживает поставку оружия Украине. По ее словам движение MAGA (Make America Great Again) избрало путь, при котором Соединенные Штаты не участвуют в войнах за пределами собственной страны.

"MAGA не голосовала за поставку большего количества оружия Украине. MAGA проголосовала за прекращение участия США в зарубежных войнах", — написала Грин.

Напомним, что Трамп во время недавней встречи с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил о договоренностях по поставкам оружия Украине. Также президент США дал ультиматум Путину в 50 дней для начала мирного процесса урегулирования войны и пригрозил России санкциями, в том числе вторичными, которые могут применяться против покупающих российскую нефть.

Марджори Тейлор Грин – это американский политик, представительница Палаты представителей США от штата Джорджия с января 2021 года. Она является членом Республиканской партии и известная поклонница Дональда Трампа и его движения MAGA. Марджори Тейлор Грин часто озвучивает ультраправые и пророссийские взгляды, а также распространяет противоречивые заявления и теории заговора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тейлор Грин назвала выделение помощи Украине "злой шуткой".

Также "Комментарии" писали о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров унизил Трампа после его угроз Путину.



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Источник: https://x.com/mtgreenee/status/1945088734145232965
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