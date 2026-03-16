Доигрался: любителя интервью с Путиным хотят судить в США за госизмену

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что против него могут возбудить уголовное дело в США. По его словам, инициатором расследования может стать ЦРУ, которое якобы передало соответствующие материалы в Министерство юстиции США. Об этом бывший ведущий Fox News сообщил в видео, опубликованном на платформе X.

Карлсон утверждает, что американские спецслужбы могли получить доступ к его частным текстовым сообщениям и используют их как повод для возможных обвинений. По его словам, следователей заинтересовали его контакты с иранскими чиновниками, которые прошли еще до начала открытого военного противостояния между США и Ираном.

Журналист предполагает, что власти могут попытаться привлечь его к ответственности за нарушение закона о регистрации иностранных агентов (FARA). Этот акт обязывает лиц, действующих в интересах иностранных правительств или организаций в политической сфере, официально декларировать свою деятельность и источники финансирования. Нарушение требований закона может предусматривать серьезную уголовную ответственность.

Сам Карлсон называет возможные обвинения безосновательными. Он подчеркнул, что работа журналиста предполагает общение с разными источниками, включая представителей других государств.

"Моя работа – разговаривать со всеми и пытаться понять, что происходит в мире. Именно этим я зарабатываю на жизнь и не собираюсь прекращать это", — заявил он.

Карлсон также подчеркнул, что как гражданин США имеет право общаться с любыми людьми и не владеет секретной информацией, которую он мог бы передать иностранной стороне.

Известно, что журналист ранее публично критиковал возможную войну США с Ираном. По его словам, он обсуждал эту тему во время нескольких встреч с президентом Дональд Трамп в Овальном кабинете в преддверии начала военной кампании в конце февраля.

Читайте также на портале "Комментарии" — что произошло с уважающим путина журналистом Карлсоном.



