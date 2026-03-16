Догрався: любителя інтерв’ю з Путіним хочуть судити в США за держзраду

Відомий американський журналіст Такер Карлсон заявив, що проти нього можуть порушити кримінальну справу у США. За його словами, ініціатором розслідування може стати ЦРУ, яке нібито передало відповідні матеріали до Міністерство юстиції США. Про це колишній ведучий Fox News повідомив у відео, опублікованому на платформі X.

Такер Карлсон.

Карлсон стверджує, що американські спецслужби могли отримати доступ до його приватних текстових повідомлень і використовують їх як підставу для можливих звинувачень. За його словами, слідчих зацікавили його контакти з іранськими посадовцями, які відбулися ще до початку відкритого військового протистояння між США та Іраном.

Журналіст припускає, що влада може спробувати притягнути його до відповідальності за порушення закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA). Цей акт зобов’язує осіб, які діють в інтересах іноземних урядів або організацій у політичній сфері, офіційно декларувати свою діяльність і джерела фінансування. Порушення вимог закону може передбачати серйозну кримінальну відповідальність.

Сам Карлсон називає можливі звинувачення безпідставними. Він наголосив, що робота журналіста передбачає спілкування з різними джерелами, включно з представниками інших держав.

"Моя робота – розмовляти з усіма і намагатися зрозуміти, що відбувається у світі. Саме цим я заробляю на життя і не збираюся припиняти це робити", — заявив він.

Карлсон також підкреслив, що як громадянин США має право спілкуватися з будь-якими людьми і не володіє секретною інформацією, яку міг би передати іноземній стороні.

Відомо, що журналіст раніше публічно критикував можливу війну США з Іраном. За його словами, він обговорював цю тему під час кількох зустрічей із президентом Дональд Трамп в Овальному кабінеті напередодні початку військової кампанії наприкінці лютого.

