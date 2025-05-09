Доктор Комаровский оценил здоровье президента США: что не так с Трампом

Кандидат медицинских наук и врач высшей категории Евгений Комаровский оценил здоровье президента США Дональда Трампа. По его словам, Трамп испытывает проблемы с логикой и действует на уровне детсада.

Трамп может испытывать проблемы с логикой. Фото из открытых источников

Доктора Евгения Комаровского в интервью Новости.LIVE спросили, кто из политиков психически здоров, а на кого следует обратить внимание. Как пояснил 64-летний Комаровский, возраст оказывает влияние на производительность человека. В качестве примера он отметил, что 20 лет назад мог делать гораздо больше, а лидерам мира за 70 трудно выдерживать темп современной политики. По его словам, Байден мог иметь деменцию.

"Я в принципе не понимаю, как человек за 70 может тянуть этот груз, особенно в современных условиях… Выбрать президента самой мощной страны в мире человека в возрасте 78 лет – мне кажется, что Америка изменила человека с явными признаками старческой деменции. Однозначно, Байден был очень болен. Байден был реально тяжелобольным", — сказал Комаровский.

Также врач оценил состояние здоровья президента США Дональда Трампа. По словам Комаровского, у Трампа проблемы с логикой.

"Не видим ли мы в заявлениях Трампа логических проблем, не стыковки, абсолютно свободного оперирования цифрами, неужели это только характер? Это не уровень когнитивных функций, способность запоминать, способность оперировать массивами данных? Он сердечно удивляется вещам… Понимаете, это логика детсадовца", — замечает врач.

Комаровский привел в пример поведение Трампа, когда тот узнал, что России запрещено играть в футбол на международном уровне. По его словам, для Трампа это стало открытием и он тогда сказал, что допустит РФ на ЧМ, а россияне "перестанут стрелять". Именно такой поступок Трампа Комаровский назвал "логикой детсадовца".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отчет о здоровье Трампа раскрывает новые факты о болезнях президента США.

Также "Комментарии" писали, что специалист по изучению болезней пожилых людей объяснил, болеет ли Джо Байден деменцией.