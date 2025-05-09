Доктор Комаровский оценил здоровье президента США: что не так с Трампом

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Slava Kot
Кандидат медицинских наук и врач высшей категории Евгений Комаровский оценил здоровье президента США Дональда Трампа. По его словам, Трамп испытывает проблемы с логикой и действует на уровне детсада.
Трамп может испытывать проблемы с логикой. Фото из открытых источников
Доктора Евгения Комаровского в интервью Новости.LIVE спросили, кто из политиков психически здоров, а на кого следует обратить внимание. Как пояснил 64-летний Комаровский, возраст оказывает влияние на производительность человека. В качестве примера он отметил, что 20 лет назад мог делать гораздо больше, а лидерам мира за 70 трудно выдерживать темп современной политики. По его словам, Байден мог иметь деменцию.
Также врач оценил состояние здоровья президента США Дональда Трампа. По словам Комаровского, у Трампа проблемы с логикой.
Комаровский привел в пример поведение Трампа, когда тот узнал, что России запрещено играть в футбол на международном уровне. По его словам, для Трампа это стало открытием и он тогда сказал, что допустит РФ на ЧМ, а россияне "перестанут стрелять". Именно такой поступок Трампа Комаровский назвал "логикой детсадовца".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отчет о здоровье Трампа раскрывает новые факты о болезнях президента США.
Также "Комментарии" писали, что специалист по изучению болезней пожилых людей объяснил, болеет ли Джо Байден деменцией.
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