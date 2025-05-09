logo

BTC/USD

102807.30

ETH/USD

2350.97

LTC/USD

98.27

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Доктор Комаровский оценил здоровье президента США: что не так с Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

Доктор Комаровский оценил здоровье президента США: что не так с Трампом

Доктор Комаровский считает, что у Байдена были признаки деменции, тогда как у Трампа серьезные когнитивные сбои и проблемы с логикой.

сегодня, 10:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Кандидат медицинских наук и врач высшей категории Евгений Комаровский оценил здоровье президента США Дональда Трампа. По его словам, Трамп испытывает проблемы с логикой и действует на уровне детсада.

Доктор Комаровский оценил здоровье президента США: что не так с Трампом

Трамп может испытывать проблемы с логикой. Фото из открытых источников

Доктора Евгения Комаровского в интервью Новости.LIVE спросили, кто из политиков психически здоров, а на кого следует обратить внимание. Как пояснил 64-летний Комаровский, возраст оказывает влияние на производительность человека. В качестве примера он отметил, что 20 лет назад мог делать гораздо больше, а лидерам мира за 70 трудно выдерживать темп современной политики. По его словам, Байден мог иметь деменцию.

"Я в принципе не понимаю, как человек за 70 может тянуть этот груз, особенно в современных условиях… Выбрать президента самой мощной страны в мире человека в возрасте 78 лет – мне кажется, что Америка изменила человека с явными признаками старческой деменции. Однозначно, Байден был очень болен. Байден был реально тяжелобольным", — сказал Комаровский.

Также врач оценил состояние здоровья президента США Дональда Трампа. По словам Комаровского, у Трампа проблемы с логикой.

"Не видим ли мы в заявлениях Трампа логических проблем, не стыковки, абсолютно свободного оперирования цифрами, неужели это только характер? Это не уровень когнитивных функций, способность запоминать, способность оперировать массивами данных? Он сердечно удивляется вещам… Понимаете, это логика детсадовца", — замечает врач.

Комаровский привел в пример поведение Трампа, когда тот узнал, что России запрещено играть в футбол на международном уровне. По его словам, для Трампа это стало открытием и он тогда сказал, что допустит РФ на ЧМ, а россияне "перестанут стрелять". Именно такой поступок Трампа Комаровский назвал "логикой детсадовца".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отчет о здоровье Трампа раскрывает новые факты о болезнях президента США.

Также "Комментарии" писали, что специалист по изучению болезней пожилых людей объяснил, болеет ли Джо Байден деменцией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/THylQnjiou4?si=HJSbF78unhvqvMfX
Теги:

Новости

Все новости