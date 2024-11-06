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Доллар резко подскочил к основным валютам: что происходит в США

Доллар подскочил к основным валютам в ожидании победы Трампа

сегодня, 09:00
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Кравцев Сергей

Доллар вырос после того, как Дональд Трамп вырвался вперед в президентской гонке в США и имеет очень большие шансы чтобы стать 47-м главой Белого дома. Это спровоцировало резкий рост доходности казначейских облигаций на фоне предположений о том, что его политика будет поддерживать процентные ставки в США на высоком уровне. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.

Доллар резко подскочил к основным валютам: что происходит в США

Доллары. Фото: из открытых источников

Отмечается, что рост национальной валюты США привел к снижению валютных пар по всему миру: евро, иена, австралийский доллар и швейцарский франк ослабли как минимум на 1%. Потери мексиканского песо достигли отметки в 3%.

В то время как фьючерсы на доллар и американские фондовые индексы растут с, реакция европейских активов прямо противоположная. Фьючерсы Euro Stoxx 50 упали на 1%, а евро падает на 1,6% по отношению к доллару США, достигнув самого низкого уровня с июля.

Инвесторы говорили, что победа Трампа станет худшим результатом для европейских рынков из-за его намерения ограничить импорт в США. Такие секторы, как автомобилестроение, могут сильно пострадать, если Трамп продолжит вводить предлагаемые им пошлины.

Республиканец пообещал снизить налоги и ввести высокие пошлины на импорт, что усилит инфляционное давление и, вероятно, замедлит темпы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

"План Трампа по тарифам и налогам должен привести к росту инфляции и дефицита, а это должно означать более высокие долгосрочные процентные ставки", — сказала Прия Мисра, управляющий портфелем JPMorgan Investment Management.

Республиканцы уже получили контроль над Сенатом США, что дало им мощные рычаги влияния в предстоящих важных налоговых и расходных битвах.

Из семи критически важных колеблющихся штатов два за Трампом — Джорджия и Северная Каролина. Тем не менее, ключевые штаты, включая Мичиган, Висконсин и Пенсильванию, пока оспариваются, а результаты еще не объявлены. Это оставляет открытой возможность резкого разворота на валютных рынках, как это было в предыдущих циклах.

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Источник: https://www.bloomberg.com/europe
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