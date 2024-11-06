Доллар резко подскочил к основным валютам: что происходит в США

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Кравцев Сергей
Доллар вырос после того, как Дональд Трамп вырвался вперед в президентской гонке в США и имеет очень большие шансы чтобы стать 47-м главой Белого дома. Это спровоцировало резкий рост доходности казначейских облигаций на фоне предположений о том, что его политика будет поддерживать процентные ставки в США на высоком уровне. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Bloomberg.
Доллары. Фото: из открытых источников
Отмечается, что рост национальной валюты США привел к снижению валютных пар по всему миру: евро, иена, австралийский доллар и швейцарский франк ослабли как минимум на 1%. Потери мексиканского песо достигли отметки в 3%.
В то время как фьючерсы на доллар и американские фондовые индексы растут с, реакция европейских активов прямо противоположная. Фьючерсы Euro Stoxx 50 упали на 1%, а евро падает на 1,6% по отношению к доллару США, достигнув самого низкого уровня с июля.
Инвесторы говорили, что победа Трампа станет худшим результатом для европейских рынков из-за его намерения ограничить импорт в США. Такие секторы, как автомобилестроение, могут сильно пострадать, если Трамп продолжит вводить предлагаемые им пошлины.
Республиканец пообещал снизить налоги и ввести высокие пошлины на импорт, что усилит инфляционное давление и, вероятно, замедлит темпы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.
Республиканцы уже получили контроль над Сенатом США, что дало им мощные рычаги влияния в предстоящих важных налоговых и расходных битвах.
Из семи критически важных колеблющихся штатов два за Трампом — Джорджия и Северная Каролина. Тем не менее, ключевые штаты, включая Мичиган, Висконсин и Пенсильванию, пока оспариваются, а результаты еще не объявлены. Это оставляет открытой возможность резкого разворота на валютных рынках, как это было в предыдущих циклах.
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