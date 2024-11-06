Стало известно, кто лидирует в ключевом штате, который может предрешить судьбу выборов в США

Как передает портал "Комментарии", бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп имеет небольшое преимущество на голосовании в ключевом штате Пенсильвания.

Камала Гаррис и Дональд Трамп

После подсчета 77% голосов более 51% проголосовали за Трампа, 48% – за Гаррис. Американские медиа, которые объявляют победителя в штатах, воздерживаются от прогнозов. Однако к ключевому штату Пенсильвания приковано особое внимание, победа в этом штате принесет кандидату 19 выборщиков (для победы нужно 270) – это наибольшее количество выборщиков среди "шатких" штатов.

Отметим, Национальный экзит-пол Edison Research, результаты которого были опубликованы еще до начала подсчета голосов, свидетельствовал о том, что 48% американских избирателей поддерживали на выборах представительницу Демократической партии Камалу Гаррис, тогда как представителя от республиканцев Дональда Трампа – 44%.

Читайте также на портале "Комментарии" — на выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп получает больше голосов выборщиков, нежели кандидат от Демократической партии Камала Гаррис. По состоянию на утро республиканец имеет хорошие шансы на победу, но подсчет голосов продолжается, и ситуация может в любой момент измениться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Голос Америки".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине и мире живо обсуждают выборы президента США, называют их судьбоносными для украинцев. Однако почему-то оставляют без внимания выборы в Конгресс США, которые также должны состояться. А между тем именно Конгресс на рубеже 2023-2024 годов затягивал выделение Украине такой долгожданной помощи. Почему же выборы в Конгресс так важны? Какие расклады могут быть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



