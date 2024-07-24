Должна ли Украина отдать земли: советник Трампа объяснил суть "мирного плана"

Советник бывшего президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг, прокомментировал резонансный мирный план, одним из авторов которого он является. По словам Келлогга, на самом деле Трампу был представлен не план, а "достаточно хорошо разошедшийся" доклад.

Кот Келлогг (фото из открытых источников)

"Мы не говорим от имени президента, и мы точно не говорим от имени его кампании. Следовательно, это наш документ о том, как, на наш взгляд, мирное урегулирование может произойти в будущем. Это вариант, который президент может использовать в случае избрания. .Начали сразу говорить, что это план, утвержденный президентом.

Он добавил, что в "плане" описаны история конфликта и предложены варианты действий на будущее.

"Мы очень четко сказали в нашей статье, что Украина воевала мужественно. У них сильное лидерство. Мы считаем, что россияне очевидно совершили неоправданное вторжение в суверенное государство. И это необходимо решить. К его чести, когда одна из ведущих дебатов Дэйна Бэш спросила президента Трамп, может ли Россия удержать захваченные территории, он сказал, нет, ни в коем случае. Он сказал это не раз, со временем все конфликты завершаются определенным типом переговоров. позиции слабости, а с позиции силы. Итак, вопрос в том, как это сделать? Как расставить правильные компоненты на свои места?

Келлогг подчеркнул, что никто не утверждал, что "надо только заставить украинцев отдать свои земли России". Он также отметил, что Украина несет значительные потери.

"Мы никогда этого не говорили, мы просто ищем выход. Посмотрите на ваши потери. Только в Украине, в зависимости от того, с кем вы говорите, они составляют от 100 тысяч до 130 тысяч смертей. Это огромные потери. В России их втрое больше. Для сравнения, в войне во Вьетнаме Соединенные Штаты Америки потеряли 60 тысяч человек. Это была 20-летняя война, из которой мы вышли. тысяч, 300 тысяч убитых и раненых. Итак, вы или должны найти способ остановить войну, или вы хотите, чтобы она продолжалась без четкого конца. что Украина кажется, это не значит, что они отдают территорию, ничего подобного", – объяснил он свою позицию.

Кит Келлогг также напомнил, что Трамп говорил о необходимости "остановить убийство". И если Украина и Россия отвергнут этот "план", это один из возможных вариантов развития событий.

"Но я думаю, вы начали задавать себе вопрос, лучше ли это для Украины как нации? Я не забочусь о России, я забочусь об Украине. Скажем, полтора года назад россияне накивали пятками. И если бы мы, Запад, тогда предоставили то оборудование, о котором просил президент Зеленский, вы, наверное, могли бы завершить дело. , особенно Америка, очень медленно поставляли вам оборудование и необходимую поддержку, это позволило россиянам пойти в наступление. сделать, — добавил он.

Келлогг также обратил внимание, что в Украине воюет около 460 тысяч российских солдат, в то время как действующая армия США насчитывает всего 440 тысяч человек.

"Как положить этому конец, защитив Украину и суверенитет Украины? И – убедиться, что этого никогда не повторится? Я употребляю термин "сделать Украину Спартой Европы", чтобы на них больше никто не напал", – резюмировал Кит Келлогг.

Журналистка отметила, что в администрации Байдена заявляют, что не против переговоров, но хотят убедиться, что Украина вступит в них с позиции силы. Однако Келлогг не согласен с этим.

"Как они их поставили в позицию силы? Или США предоставили Украине F-16? Нет. Или мы вовремя дали достаточные дальнобойные мощности? Нет. Или мы дали разрешение стрелять вглубь России? Нет. Или мы предоставили им должную бронетехнику? Мы дали им 31 танк. 31 танк – это даже не батальон в армии Соединенных Штатов. Они об этом говорят, а не делают.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Time узнал о мирном плане Трампа