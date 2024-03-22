Должны ли ВСУ наносить удары по РФ: что ответили у Байдена

Администрация Джозефа Байдена заявила, что США не поощряют и не способствуют, чтобы Силы обороны Украины наносили удары по объектам на территории России.

США раскритиковали удары ВСУ по территории РФ. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление 22 марта сделал координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не поощряем и не способствуем тому, чтобы украинские военные наносили удары по территории России", — сказал представитель администрации Байдена Джон Кирби.

Как известно, издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вашингтон призвал Украину прекратить атаки беспилотниками на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку это приводит к росту цены на нефть в мире.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны украинские власти столкнулись с серьезным кадровым кризисом и кризисом политического управления, считает политический эксперт Константин Матвиенко. Эксперт убежден, что в действующем парламенте можно еще сформировать коалицию народного доверия, которая подготовит правительственную программу, подпишет коалиционное соглашение и сформулирует видение политического будущего Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что опыт войн 20 века свидетельствует о том, что молодые люди должны участвовать в боевых действиях, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По его мнению, 27 лет – абсолютно неадекватный возраст мобилизации, который нужно изменить. Он отметил, что после войны у молодежи будет достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя ответственность за руководство государством.