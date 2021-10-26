Дом с «Кошмара на улице Вязов» выставили на продажу

Здание, в котором снимали фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов", выставлена ​​на продажу за более 3 млн долларов. Об этом сообщает издание Dazed. По сюжету ленты в этом доме якобы под номером 1428 на улице Вязов в Спрингвуд, Огайо жила главная героиня ленты Нэнси Томпсон. Впрочем самом деле этот двухэтажный дом на три спальни расположен в голливудском районе Лос-Анджелеса, на Сполдинг сквер. Дом построен в голландском колониальном стиле в 1919 году. На прилегающей территории также содержится гостевой дом и бассейн. Общая стоимость имения — 3, 3 млн долларов. Представитель компании по недвижимости Дуглас Еллиман говорит, что этот район популярен среди туристов и узнаваемый фасад дома является "культовым" местом.

Дом (фото из открытых источников)





Впрочем, он утверждает, что сам дом не ассоциируется с ужасами, которые происходили в ленте. "Связь с фильмом прекращается, как только вы проходите через парадную дверь. Внутри это красивое пространство в традиционном стиле с современными нотками", — говорит он.





Кроме того, в середине 2000-х годов в доме сделали ремонт с привлечением неназванного английского дизайнера.





Напомним, по истечении нескольких месяцев в Украине выросла цена на частные дома. Так, в период с июля по сентябрь жилье загородом неподалеку крупных городов (Харьков, Киев, Одесса, Львов и Днепр) подорожало на 3-5%. Об этом UBR рассказал председатель Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита. Специалист отметил, что по состоянию на сегодня, за квадратный метр в частном доме под Киевом просят 1-1,5 тыс. долларов. В других крупных городах стоимость подобных объектов в среднем на 20% ниже. По словам Питы, больше всего выросли в цене дома, площадь которых до 150 кв.м., и которые располагаются до 20 км от черты города. Цена на другие дома выросла порядка на 2,5-3%.

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