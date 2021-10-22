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Дональд Трамп анонсировал появление собственной социальной сети

Соцсеть обещает право на открытый диалог всем, независимо от политических взглядов

сегодня, 03:00
Автор:

Ольга Чародий
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Бывший президент США Дональд Трамп собирается запустить собственную соцсеть. Она получит довольно громкое название TRUTH Social. Об этом стало известно из Прессрелизы с анонсом платформы. За разработку отвечает медиагруппа Trump Media & Technology Group.

Дональд Трамп анонсировал появление собственной социальной сети

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Дональд Трамп решил создать новую социальную сеть, чтобы "дать отпор тирании технологических гигантов". Он вспомнил блокирования его аккаунта в Twitter, при том что свои страницы в нем есть даже в некоторых террористических организаций.


"TMTG была основана с одной миссией — дать голос каждому. Я счастлив, что скоро начну делиться своими мыслями в TRUTH Social и бороться с технологическими гигантами. Все спрашивают меня, почему никто не противостоит им Что же, скоро начнем мы!", — заявляет Трамп.


Соцсеть обещает право на открытый диалог всем, независимо от политических взглядов. В ней также можно будет делиться новостями, фотографиями и ссылками на видеоролики. Полноценный запуск платформы планируется в начале 2022 года. Закрытое бета-тестирование стартует в ноябре этого года.


Напомним, стало известно, что планирует делать бывший президент США Дональд Трамп после импичмента. Об этом узнало издание Politico.Прежде всего скандальный лидер страны хочет вернуться к активной политической деятельности. По словам приближенных лиц Трампа, он намерен усилить свои позиции в Республиканской партии. Однако бывший глава Америки не воспринимает свою отставку слишком серьезно. Дональд Трамп уверен, что сенат его оправдает. Политик путем импичмента хочет усилить свой авторитет и позиции не только в партии, но и в глобальном политическом мире. Сторонники Трампа считают, что благодаря голосованию об отставке, бывший президент сможет вычислить своих главных оппонентов и противников, а также принять соответственные меры относительно этих людей.




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Источник: https://www.tmtgcorp.com/press-releases/announcement-10-20-2021/
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