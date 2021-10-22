Дональд Трамп анонсировал появление собственной социальной сети

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Ольга Чародий
Бывший президент США Дональд Трамп собирается запустить собственную соцсеть. Она получит довольно громкое название TRUTH Social. Об этом стало известно из Прессрелизы с анонсом платформы. За разработку отвечает медиагруппа Trump Media & Technology Group.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Дональд Трамп решил создать новую социальную сеть, чтобы "дать отпор тирании технологических гигантов". Он вспомнил блокирования его аккаунта в Twitter, при том что свои страницы в нем есть даже в некоторых террористических организаций.
"TMTG была основана с одной миссией — дать голос каждому. Я счастлив, что скоро начну делиться своими мыслями в TRUTH Social и бороться с технологическими гигантами. Все спрашивают меня, почему никто не противостоит им Что же, скоро начнем мы!", — заявляет Трамп.
Соцсеть обещает право на открытый диалог всем, независимо от политических взглядов. В ней также можно будет делиться новостями, фотографиями и ссылками на видеоролики. Полноценный запуск платформы планируется в начале 2022 года. Закрытое бета-тестирование стартует в ноябре этого года.
Напомним, стало известно, что планирует делать бывший президент США Дональд Трамп после импичмента. Об этом узнало издание Politico.Прежде всего скандальный лидер страны хочет вернуться к активной политической деятельности. По словам приближенных лиц Трампа, он намерен усилить свои позиции в Республиканской партии. Однако бывший глава Америки не воспринимает свою отставку слишком серьезно. Дональд Трамп уверен, что сенат его оправдает. Политик путем импичмента хочет усилить свой авторитет и позиции не только в партии, но и в глобальном политическом мире. Сторонники Трампа считают, что благодаря голосованию об отставке, бывший президент сможет вычислить своих главных оппонентов и противников, а также принять соответственные меры относительно этих людей.
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