Дональд Трамп анонсировал скорое завершение войны в Украине: «Девятая на подходе»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в быстром достижении договоренностей по прекращению войны в Украине. Своей оценкой ситуации он поделился в эфире телеканала Fox Business.

Американский лидер напомнил о своем предыдущем опыте в международной дипломатии и разрешении глобальных противостояний. "Я урегулировал восемь войн, девятые на подходе", — заявил Трамп, намекая на активную работу своей администрации над украинским вопросом.

Это заявление прозвучало в момент, когда дипломатические усилия Вашингтона переходят в практическую плоскость. В частности, в столице Украины в ближайшее время ожидают приезд специальных представителей Белого дома — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Целью их визита должен стать очередной раунд переговоров по параметрам предстоящего мирного соглашения с РФ.

Пока детали плана Трампа официально не разглашаются, однако президент США неоднократно отмечал свое намерение остановить боевые действия в кратчайшие сроки.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ситуация на восточном фронте остается напряженной: российские оккупационные войска проводят подготовительные мероприятия по усилению наступления на ключевые города Донбасса. Как сообщил спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец, "Славянское направление — самое активное".

По словам военного, противник сменил тактику и теперь "старается продвигаться малыми группами, в том числе на мотоциклах", концентрируя усилия в районах населенных пунктов Миньковка, Приволье и Никифоровка. Главной стратегической целью захватчиков остается захват Славянска и перерезание логистических путей в Краматорск.