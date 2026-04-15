Дональд Трамп анонсував швидке завершення війни в Україні: «Дев'ята на підході»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив упевненість у швидкому досягненні домовленостей щодо припинення війни в Україні. Своєю оцінкою ситуації він поділився в ефірі телеканалу Fox Business.

Американський лідер нагадав про свій попередній досвід у міжнародній дипломатії та розв’язанні глобальних протистоянь. "Я врегулював вісім воєн, дев'ята на підході", — заявив Трамп, натякаючи на активну роботу своєї адміністрації над українським питанням.

Ця заява прозвучала в момент, коли дипломатичні зусилля Вашингтона переходять у практичну площину. Зокрема, у столиці України найближчим часом очікують на приїзд спеціальних представників Білого дому — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Метою їхнього візиту має стати черговий раунд переговорів щодо параметрів майбутньої мирної угоди з РФ.

Наразі деталі плану Трампа офіційно не розголошуються, проте президент США неодноразово наголошував на своєму намірі зупинити бойові дії в найкоротші терміни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ситуація на східному фронті залишається напруженою: російські окупаційні війська проводять підготовчі заходи для посилення наступу на ключові міста Донеччини. Як повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець, наразі "Слов’янський напрямок — найактивніший".

За словами військового, противник змінив тактику і тепер "намагається просуватись малими групами, зокрема на мотоциклах", концентруючи зусилля в районах населених пунктів Міньківка, Привілля та Никифорівка. Головною стратегічною метою загарбників залишається захоплення Слов’янська та перерізання логістичних шляхів до Краматорська.