Дональд Трамп или Камала Харрис: астрологический прогноз назвал победителя

Американский астролог Кэти Коулман, известная экспертка по ведической астрологии, сделала прогноз по президентским выборам в США в 2024 году. По ее словам, у гороскопа Камалы Харрис есть мощные астрологические преимущества, которые могут обеспечить ей победу над Дональдом Трампом.

Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото из открытых источников

Доктор Коулман, аккредитованный астролог с более чем 35-летним опытом, работающая с ведическими принципами астрологии, происходящими из древних индуистских текстов создала прогноз на выборы в США. Основу прогноза составляет система, рассматривающая "планетарные периоды" – временные отрезки, когда конкретные планеты могут влиять на жизненные события.

"Когда выбирали Трампа, его гороскоп идеально совпадал с гороскопом США. Однако мы видим, что Харрис является сильнейшей кандидаткой", — отмечает Коулман.

По словам Коулмана, ключевой момент астрологического прогноза — смена Плутона, который в ноябре этого года выходит из знака Козерога, символизирующего старый порядок, и входит в знак Водолея, символ революционных изменений и новых идей. Коулман считает, что это окажет положительное влияние на Камалу Харрис.

"Плутон в Водолее означает конец старых структур и возможность новых изменений. Харрис, как кандидатка, впервые баллотирующаяся на президентское кресло, больше соответствует этому символу новизны и прогресса", — добавляет она.

Кэти Коулман утверждает, что гороскоп Камалы Харрис соотносится с текущими потребностями США. Смена эпохи, символизирующая переход Плутона, а также совпадения в астрологических картах Харрис и США указывают на ее потенциальную успешность в роли лидера. Трамп, по мнению астролога, не является представителем нового порядка, а значит, не вписывается в идею прогресса, которую предлагает Водолей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что карликовый бегемот-мем предусмотрел победителя выборов в США. Он выбрал Дональда Трампа, а не Камалу Харрис.

Также "Комментарии" писали, что Камала Харрис дала обещание по поводу войны в Украине. Она прогнозирует, если Трамп выиграет выборы, то Путин будет в Киеве.