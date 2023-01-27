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Дональд Трамп критикует поставки американского оружия в Украину

Предшественник Джо Байдена повторяет российскую пропаганду об оружии для Украины.

сегодня, 15:36
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Автор:

Slava Kot

Экспрезидент США Дональд Трамп в своей соцсети подверг критике объявление администрации президента о поставках Украине западных танков, предположив, что это приведет к ядерной войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Дональд Трамп критикует поставки американского оружия в Украину

Экспрезидент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Президент США Джо Байден 25 января объявил, что его страна в ближайшее время направит в Украину американские танки M1 Abrams. Таким решением Байден поддержал Украину и заставил Шольца согласиться предоставить танки Киеву. Такой шаг американского президента подверг критике его предшественник Дональд Трамп.

"Сначала танки, потом ядерное оружие. Закончите эту безумную войну сейчас. Это так легко сделать", — написал Трамп в своей социальной сети TRUTH.

Экспрезидент США планирует принять участие в выборах в 2024 году. Трамп неоднократно поддерживал идею мирных переговоров Украины с Россией, а в последнем сообщении написал текст, похожий на кремлевскую пропаганду, озвученную РФ. Россияне постоянно подчеркивают, что якобы США и западные союзники Украины затягивают войну и только они могут заставить Зеленского остановить войну, однако Кремль постоянно упускает то, что именно его войска начали полномасштабное вторжение и переводят войну на новый этап — наносят удары по гражданскому населению.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейская страна может помочь Украине своими танками, однако ей мешает союзник по НАТО , а именно политика президента Турции Реджепа Эрдогана.

Также "Комментарии" писали о Европейском Союзе, ведущем Украину в экономический кризис.




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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/01/26/7154940/
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