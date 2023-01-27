Дональд Трамп критикует поставки американского оружия в Украину

Экспрезидент США Дональд Трамп в своей соцсети подверг критике объявление администрации президента о поставках Украине западных танков, предположив, что это приведет к ядерной войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Экспрезидент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Президент США Джо Байден 25 января объявил, что его страна в ближайшее время направит в Украину американские танки M1 Abrams. Таким решением Байден поддержал Украину и заставил Шольца согласиться предоставить танки Киеву. Такой шаг американского президента подверг критике его предшественник Дональд Трамп.

"Сначала танки, потом ядерное оружие. Закончите эту безумную войну сейчас. Это так легко сделать", — написал Трамп в своей социальной сети TRUTH.

Экспрезидент США планирует принять участие в выборах в 2024 году. Трамп неоднократно поддерживал идею мирных переговоров Украины с Россией, а в последнем сообщении написал текст, похожий на кремлевскую пропаганду, озвученную РФ. Россияне постоянно подчеркивают, что якобы США и западные союзники Украины затягивают войну и только они могут заставить Зеленского остановить войну, однако Кремль постоянно упускает то, что именно его войска начали полномасштабное вторжение и переводят войну на новый этап — наносят удары по гражданскому населению.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейская страна может помочь Украине своими танками, однако ей мешает союзник по НАТО , а именно политика президента Турции Реджепа Эрдогана.

Также "Комментарии" писали о Европейском Союзе, ведущем Украину в экономический кризис.





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