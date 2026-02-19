Вопрос существования внеземной жизни снова оказался в центре внимания американского политикума. Во время общения с прессой Дональд Трамп прокомментировал недавние заявления Барака Обамы о том, что существуют инопланетяне.

Дональд Трамп обвинил Обаму в разглашении секретных данных об инопланетянах

Репортер поинтересовался у Трампа, видел ли он во время своего пребывания в должности какие-либо доказательства бесчеловечных посетителей Земли, на что получил неожиданный ответ о секретности этих данных.

"Он предоставил секретную информацию. Он не должен этого делать", — заявил Дональд Трамп, комментируя высказывания своего предшественника.

Когда журналист попытался получить прямой ответ на вопрос: "Инопланетяне реальны?", Трамп не стал ни подтверждать, ни опровергать сам факт существования внеземных существ, зато акцентировал внимание на нарушении протоколов безопасности.

"Я не знаю, реальны они или нет. Он совершил большую ошибку", — подчеркнул он.

Таким образом, Трамп избежал конкретики о самих пришельцах, однако фактически подтвердил, что информация, которой поделился Обама, имела закрытый характер и не подлежала обнародованию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший президент США Барак Обама уточнил свое резонансное заявление об инопланетянах, которое вызвало волну обсуждений в соцсетях. В сообщении в Instagram он подчеркнул, что за время пребывания в должности не видел никаких доказательств контакта человечества с внеземными цивилизациями.

Барак Обама в интервью журналисту Брайану Тайлеру Коэну во время быстрого раунда вопросов заявил, что инопланетяне существуют. Экс-президент заметил, что они реальны, однако он ни одного не видел. Также Обама пошутил, что они не содержатся на военной базе Зона 51, которая давно стала объектом конспирологических теорий.