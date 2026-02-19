Питання існування позаземного життя знову опинилося в центрі уваги американського політикуму. Під час спілкування з пресою Дональд Трамп прокоментував нещодавні заяви Барака Обами про те, що інопланетяни існують.

Дональд Трамп звинуватив Обаму в розголошенні секретних даних про інопланетян

Репортер поцікавився у Трампа, чи бачив він під час свого перебування на посаді будь-які докази нелюдських відвідувачів Землі, на що отримав несподівану відповідь щодо секретності цих даних.

"Він надав секретну інформацію. Він не мав цього робити", — заявив Дональд Трамп, коментуючи висловлювання свого попередника.

Коли журналіст спробував отримати пряму відповідь на запитання: "Тож інопланетяни реальні?", Трамп не став ні підтверджувати, ні спростовувати сам факт існування позаземних істот, натомість акцентував увагу на порушенні протоколів безпеки.

"Я не знаю, чи вони реальні, чи ні. Він зробив велику помилку", — підкреслив він.

Таким чином, Трамп уникнув конкретики щодо самих прибульців, проте фактично підтвердив, що інформація, якою поділився Обама, мала закритий характер і не підлягала оприлюдненню.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній президент США Барак Обама уточнив свою резонансну заяву про інопланетян, яка викликала хвилю обговорень у соцмережах. У дописі в Instagram він наголосив, що за час перебування на посаді не бачив жодних доказів контакту людства з позаземними цивілізаціями.

Барак Обама в інтерв’ю журналісту Браяну Тайлеру Коену під час швидкого раунду питань заявив, що інопланетяни існують. Експрезидент зауважив, що вони реальні, однак він жодного не бачив. Також Обама пожартував, що їх не утримують на військовій базі Зона 51, яка давно стала об’єктом конспірологічних теорій.