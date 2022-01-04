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Дональда Трампа и его детей вызвали в суд: против чего ведется расследование

Против Дональда Трампа и его детей Дональда-младшего и Иванки начали судебное расследование

сегодня, 12:53
Автор:

Карина Ожерельева
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Генеральный прокурор штата Нью-Йорк требует, чтобы двое детей Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп, дали показания в гражданском расследовании по бизнесу бывшего президента США и деятельности одноименной компании. Об этом сообщает Reuters.

Дональда Трампа и его детей вызвали в суд: против чего ведется расследование

Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший - Reuters

Повестки семье Трампа из офиса генерального прокурора Летитии Джеймс были опубликованы в заявлении суда Манхэттена.

Дональда Трампа также вызвали для дачи показаний под присягой.

Адвокаты семьи поздно в понедельник, 3 января, попросили судью, который наблюдал за спорами, связанными с расследованием, отменить "беспрецедентную и неконституционную" заявку Джеймс на их показания. Кроме того, они попросили судью заблокировать повестки в суд, пока окружной прокурор Манхэттена не завершит связанное уголовное расследование, к которому Джеймс присоединилась в мае прошлого года.

Повестки Джеймс отражают эскалацию ее почти трехлетнего расследования относительно того, действительно ли Trump Organization мошенническим образом завысила стоимость своих активов в недвижимости, чтобы получить банковские ссуды, и уменьшила их стоимость, чтобы уменьшить свои налоговые счета.

Расследование было сосредоточено на таких объектах недвижимости, как Seven Springs Estate в округе Вестчестер, Нью-Йорк, офисное здание в центре Манхэттена, Национальный гольф-клуб Трампа в Лос-Анджелесе и Trump International Hotel and Tower в Чикаго.

Алина Хабба, адвокат Дональда Трампа, в электронном заявлении обвинила Джеймс в нарушении конституционных прав бывшего президента-республиканца.

"Ее действия представляют угрозу нашей демократии, и я планирую привлечь ее к ответственности в полной мере", — сказала Хабба.

Другой взрослый сын Дональда Трампа, Эрик Трамп, был допрошен офисом Джеймс в октябре 2020 года.

Дональд Трамп передал Trump Organization своим взрослым сыновьям и финансовому директору компании Аллену Вайссельбергу, став президентом в 2017 году.

Иванка Трамп также работала в Trump Organization, прежде чем начала служить в Белом доме старшим советником.

Как сообщали ранее "Комментарии", в новую соцсеть Дональда Трампа вложили более 1 миллиарда долларов.


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Источник: https://www.reuters.com/legal/government/donald-trump-jr-ivanka-trump-subpoenaed-new-york-probe-2022-01-03/
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