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Дональда Трампа обвиняют в изнасиловании, он выступит в суде 19 октября

Американский президент должен свидетельствовать в суде.

сегодня, 16:18
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Автор:

Slava Kot

45-й президент США выступит перед судом 19 октября по делу об изнасиловании журналистки журнала Elle Джин Кэрролл. Об этом сообщает портал " Комментарии" со ссылкой на американское издание The New York Times.

Дональда Трампа обвиняют в изнасиловании, он выступит в суде 19 октября

Джин Кэрролл и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Еще с началом прихода к власти 45-й американский президент Дональд Трамп столкнулся с обвинениями в изнасиловании женщин. В общей сложности, сообщения поступали от 25 женщин, но до суда дело не дошло.

В 2019 году журналистка Элизабет Джин Кэрролл в издании New York magazine обнародовала информацию об изнасиловании, в котором обвинила Трампа. Как пишет Джин Кэрролл, это произошло в середине 90-х годов, в универмаге Bergdorf Goodman. По словам журналистки, Дональд Трамп прижал ее в гардеробной, снял колготы и изнасиловал.

На такие обвинения Трамп ответил, что никогда не видел эту женщину. Кроме того, 45 президент США считает, что это женщина лжет и добавляет, что она не его тип.

Несмотря на слова Трампа, существует фотография за 1987 год, где видно, что он стоит рядом с Джин Кэрролл. По словам журналистки, Трамп разрушил ее карьеру.

19 октября суд получит показания от Дональда Трампа, а 21 октября выступит Джин Кэрролл.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп хочет возглавить группу по мирным переговорам между Украиной и Россией. По словам Трампа, все хотят мира, а он является прекрасным вариантом, чтобы стать лидером таких переговоров.

Также "Комментарии" писали о российских оккупантов, которые изнасиловали женщину на третьем месяце беременности, из-за чего у нее произошел выкидыш. В сети обнародовали фотографии насильников.



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Источник: https://www.nytimes.com/2022/10/19/nyregion/trump-e-jean-carroll-lawsuit.html
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