Дональду Трампу объявили импичмент

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Ольга Чародий
Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей голосами
приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа. Для импичмента главы
государства необходимо было простое большинство из общего числа в 433 представителей
с правом голоса, и они у демократов нашлись.
Дональд Трамп. Фото: gageskidmore
Количество голосов, зачисленных за импичмент, досрочно
превысил 218 голосов, достаточных для принятия решения. Для принятия решения
хватило бы голосов конгрессменов-демократов, однако импичмент поддержали также
не менее 10 однопартийцев Трампа, представителей Республиканской партии.
Палата обсуждала одну статью об импичменте, которая
официально обвинила Трампа в подстрекательстве к восстанию.
Несмотря на то, что полномочия Трампа истекают через неделю,
20 января, будучи отстраненным от власти, он больше никогда не сможет
участвовать в президентских выборах.
Дональд Трамп стал единственным президентом в истории США, которому Палата представителей дважды за срок объявляла импичмент. Однако, в прошлый раз Сенат не поддержал Палату представителей.
Напомним, глава овального кабинета Дональд Трамп призвал жителей своей страны не прибегать к насилию. Он призвал американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие в стране. на прошлой неделе акция протеста сторонников 45-го президента США Дональда Трампа переросла в беспорядки и прорыв в Капитолий. Во время беспорядков правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одну из них — вблизи офиса Республиканской партии.
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