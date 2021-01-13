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Дональду Трампу объявили импичмент

Конгресс США утвердил статьи импичмента президента - подстрекательство к мятежу

13 января 2021, 23:45
Автор:

Ольга Чародий

Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей голосами приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа. Для импичмента главы государства необходимо было простое большинство из общего числа в 433 представителей с правом голоса, и они у демократов нашлись.

Дональду Трампу объявили импичмент

Дональд Трамп. Фото: gageskidmore

Количество голосов, зачисленных за импичмент, досрочно превысил 218 голосов, достаточных для принятия решения. Для принятия решения хватило бы голосов конгрессменов-демократов, однако импичмент поддержали также не менее 10 однопартийцев Трампа, представителей Республиканской партии.

Палата обсуждала одну статью об импичменте, которая официально обвинила Трампа в подстрекательстве к восстанию.

"Мы знаем, что президент Соединенных Штатов подстрекал к этому восстанию, к этому вооруженному восстанию против нашей страны. Он должен уйти. Он является явной и реальной опасностью для нации, которую мы все любим", — заявила спикер Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси.

Несмотря на то, что полномочия Трампа истекают через неделю, 20 января, будучи отстраненным от власти, он больше никогда не сможет участвовать в президентских выборах.

Дональд Трамп стал единственным президентом в истории США, которому Палата представителей дважды за срок объявляла импичмент. Однако, в прошлый раз Сенат не поддержал Палату представителей.  

Напомним, глава овального кабинета Дональд Трамп призвал жителей своей страны не прибегать к насилию. Он призвал американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие в стране. на прошлой неделе акция протеста сторонников 45-го президента США Дональда Трампа переросла в беспорядки и прорыв в Капитолий. Во время беспорядков правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одну из них — вблизи офиса Республиканской партии.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/01/13/7118487/
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