kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.01.2021

BTC/USD

36331.96

ETH/USD

1108.56

LTC/USD

142.83

НБУ 13.01.2021

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Трамп призвал американцев не прибегать к насилию
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп призвал американцев не прибегать к насилию

Дональд Трамп также попросил всех американцев присоединиться к нему и обеспечить мирный переход его президентских полномочий к Джо Байдену

сегодня, 23:00
Автор:

Ольга Чародий

Глава овального кабинета Дональд Трамп призвал жителей своей страны не прибегать к насилию. Он призвал американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие в стране.

Трамп призвал американцев не прибегать к насилию

Дональд Трамп. Фото: rbc.ua

Об этом сообщает телеканал Fox News.

"В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма. Я призываю всех американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие", — заявил он.

Напомним, на прошлой неделе акция протеста сторонников 45-го президента США Дональда Трампа переросла в беспорядки и прорыв в Капитолий. Во время беспорядков правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одну из них — вблизи офиса Республиканской партии.

В Вашингтоне (США) на фоне дебатов в Палате представителей Конгресса США о вынесении импичмента Дональду Трампу под Капитолием проходит протест противников действующего президента. Люди протестовали также против республиканцев в Конгрессе, которые не хотят голосовать за импичмент Трампа.

Митингующие также предлагали не только объявить президенту импичмент, но и арестовать его.

 Напомним, Власти Нью-Йорка решили  разорвать  все деловые и финансовые проекты с компанией главы овального кабинета Дональда Трампа из-за его причастности к беспорядкам в Капитолии. Как считает мэр,  из-за  протестов погибло пять человек и вина в этом лежит на Дональде Трампе, который  отказался согласно конституции США передать власть новоизбранному президенту Джо Байдену. Отмечается, что администрация города собирается расторгнуть все контракты с The Trump Organization, которая владеет каруселью в Центральном парке, ледовым катком Ласкер-Ринк и полями для игры в гольф в парке Ferry Point.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foxnews.com/politics/trump-statement-peaceful-transition-no-violence-exclusive
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ