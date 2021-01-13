Трамп призвал американцев не прибегать к насилию

Глава овального кабинета Дональд Трамп призвал жителей своей страны не прибегать к насилию. Он призвал американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие в стране.

Дональд Трамп. Фото: rbc.ua

Об этом сообщает телеканал Fox News.

"В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма. Я призываю всех американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие", — заявил он.

Напомним, на прошлой неделе акция протеста сторонников 45-го президента США Дональда Трампа переросла в беспорядки и прорыв в Капитолий. Во время беспорядков правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одну из них — вблизи офиса Республиканской партии.

В Вашингтоне (США) на фоне дебатов в Палате представителей Конгресса США о вынесении импичмента Дональду Трампу под Капитолием проходит протест противников действующего президента. Люди протестовали также против республиканцев в Конгрессе, которые не хотят голосовать за импичмент Трампа.

Митингующие также предлагали не только объявить президенту импичмент, но и арестовать его.

Напомним, Власти Нью-Йорка решили разорвать все деловые и финансовые проекты с компанией главы овального кабинета Дональда Трампа из-за его причастности к беспорядкам в Капитолии. Как считает мэр, из-за протестов погибло пять человек и вина в этом лежит на Дональде Трампе, который отказался согласно конституции США передать власть новоизбранному президенту Джо Байдену. Отмечается, что администрация города собирается расторгнуть все контракты с The Trump Organization, которая владеет каруселью в Центральном парке, ледовым катком Ласкер-Ринк и полями для игры в гольф в парке Ferry Point.

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