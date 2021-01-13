Трамп призвал американцев не прибегать к насилию

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Ольга Чародий
Глава овального кабинета Дональд Трамп призвал жителей своей
страны не прибегать к насилию. Он призвал американцев помочь снизить
напряженность и обеспечить спокойствие в стране.
Дональд Трамп. Фото: rbc.ua
Об этом сообщает телеканал Fox News.
"В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не
допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма. Я призываю всех
американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие", —
заявил он.
Напомним, на прошлой неделе акция протеста сторонников 45-го
президента США Дональда Трампа переросла в беспорядки и прорыв в Капитолий. Во
время беспорядков правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одну из них
— вблизи офиса Республиканской партии.
В Вашингтоне (США) на фоне дебатов в Палате представителей
Конгресса США о вынесении импичмента Дональду Трампу под Капитолием проходит
протест противников действующего президента. Люди протестовали также против
республиканцев в Конгрессе, которые не хотят голосовать за импичмент Трампа.
Митингующие также предлагали не только объявить президенту
импичмент, но и арестовать его.
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