Доноры республиканцев определились между Рубио и Венсом: кого хотят видеть следующим президентом

Дональд Трамп организовал неофициальный опрос среди доноров о том, кого они видят следующим кандидатом на выборах в президенты США, которые пройдут в 2028 году. Об этом пишет NBC News.

Марко Рубио и Джей Ди Венс. Фото: из открытых источников

Издание сообщает, что среди присутствующих большинство поддержали кандидатуру государственного секретаря Марко Рубио, а не вице-президента Джей Ди Венса. Журналисты обратили внимание, что это может свидетельствовать о росте влияния Рубио благодаря центральной роли во внешней политике администрации.

В то же время, как отмечает издание, избиратели-республиканцы продолжают отдавать предпочтение Венсу. Он, в частности, имеет большую поддержку среди сторонников движения MAGA, хотя в последнее время его публичная деятельность серьезно снизилась, в первую очередь, из-за протоколов безопасности.

Журналисты также заметили, что в последнее время именно Рубио достается от Трампа все больше похвалы публично. Так недавно Трамп назвал его "лучшим госсекретарем в истории". И это создает конкурентную динамику внутри команды.

Также на позиции обоих кандидатов повлияла война в Иране. Рубио раскритиковали за предположение о том, что Вашингтон начал боевые действия по просьбе Израиля. Тогда как Джей Ди Венс вынужден балансировать между своей репутацией противника внешних вмешательств и необходимостью поддерживать приказы президента.

