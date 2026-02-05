Трамп назвал своих преемников: кто может стать новым президентом США

Президент США Дональд Трамп впервые публично очертил круг политиков, рассматриваемых как потенциальных преемников на президентских выборах 2028 года. По его словам, вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио являются главными фигурами, способными возглавить Республиканскую партию после завершения его каденции.

Трамп назвал Рубио и Вэнса своими возможными преемниками. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в интервью NBC News рассказал фактически о своих главных кандидатах в его преемники.

"Я думаю, комбинацию Джей Ди и Марко было бы очень тяжело победить, но в политике никогда не знаешь точно", — отметил Трамп.

Однако американский лидер подчеркнул, что до выборов еще несколько лет, а у республиканцев есть "сильная лава кандидатов", поэтому он не хочет вмешиваться во внутрипартийную борьбу или провоцировать споры.

В то же время, Трамп не скрывал симпатий к обоим политикам. Он охарактеризовал Вэнса и Рубио как "фантастических", подчеркнув их высокий интеллект и эффективную работу на нынешних должностях. Говоря о разнице между ними, президент отметил, что один из них несколько более дипломатический, не уточнив, кого именно имел в виду.

Отдельно Трамп прокомментировал слухи о возможном третьем президентском сроке. По его словам, такая идея была бы "интересной", однако ушел от четкого ответа.

Заметим, что у США президент не имеет права баллотироваться после двух сроков. Выборы президента в США намечены на 2028 год.

