«Допрашивают не тех людей»: Клинтон призвала вызвать Трампа под присягой из-за дела Эпштейна

Скандал вокруг Эпштейна: Клинтон заявила о попытках республиканцев найти компромат

27 февраля 2026, 01:17
Недилько Ксения

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон дала показания Комитету по надзору Палаты представителей США по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Как сообщает NBC News, она отрицала какую-либо причастность к деятельности осужденного за сексуальные преступления миллионера.

В ходе допроса Клинтон подчеркнула, что не имела никаких контактов с Эпштейном и не посещала его объекты.

"Я никогда не летала на его самолете и не посещала его дом на острове или офисах", — заявила она.

Хиллари Клинтон также обвинила республиканцев в политическом давлении и намерениях найти компромат, отметив, что внимание следствия должно быть сосредоточено на другом политике. Она указала, что имя действующего президента США Дональда Трампа "десятки тысяч раз" фигурирует в материалах дела.

"Допрашивают не тех людей. Именно его (Трампа) нужно допрашивать под присягой", — подчеркнула Клинтон.

Напомним, что уже завтра Комитет должен допросить бывшего президента Билла Клинтона, чье имя фигурирует в обнародованных файлах Эпштейна.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что соучредитель Microsoft Билл Гейтс во время внутренней встречи с работниками своего благотворительного фонда официально извинился за многолетние контакты с осужденным за секс-преступления финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Миллиардер признал, что общался с Эпштейном в период с 2011 по 2014 годы. Это происходило уже после того, как финансист признал вину по делу о склонении несовершеннолетней к проституции. Несмотря на оговорку тогдашней супруги Мелинды в 2013-м, бизнесмен продолжал встречи.



