Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон дала свідчення Комітету з нагляду Палати представників США у справі скандального фінансиста Джеффрі Епштейна. Як повідомляє NBC News, вона заперечила будь-яку причетність до діяльності засудженого за сексуальні злочини мільйонера.

«Допитують не тих людей»: Клінтон закликала викликати Трампа під присягою через справу Епштейна

Під час допиту Клінтон підкреслила, що не мала жодних контактів з Епштейном та не відвідувала його об'єктів.

"Я ніколи не літала на його літаку і не відвідувала його будинок на острові чи офіси", — заявила вона.

Гілларі Клінтон також звинуватила республіканців у політичному тиску та намірах знайти компромат, зазначивши, що увага слідства має бути зосереджена на іншому політику. Вона вказала, що ім'я чинного президента США Дональда Трампа "десятки тисяч разів" фігурує у матеріалах справи.

"Допитують не тих людей. Саме його (Трампа) треба допитувати під присягою", — наголосила Клінтон.

Нагадаємо, що вже завтра Комітет має допитати колишнього президента Білла Клінтона, чиє ім'я також фігурує у оприлюднених файлах Епштейна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що співзасновник Microsoft Білл Гейтс під час внутрішньої зустрічі з працівниками свого благодійного фонду офіційно вибачився за багаторічні контакти із засудженим за секс-злочини фінансистом Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Мільярдер визнав, що спілкувався з Епштейном у період з 2011 по 2014 роки. Це відбувалося вже після того, як фінансист визнав провину у справі про схиляння неповнолітньої до проституції. Попри застереження тодішньої дружини Мелінди у 2013-му, бізнесмен продовжував зустрічі.