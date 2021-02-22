«Дорожная карта» Волкера: что США должны сделать для Украины

Курт Волкер, бывший спецпред Госдепа США по вопросам Украины, предложил американской администрации "дорожную карту", с помощью которой официальный Вашингтон мог бы продемонстрировать поддержку нашей стране. "Коментарии" узнали у экспертов, какова вероятность, что хотя бы часть этих предложений воплотится в жизнь, каким может быть ответ и кому эти предложения не понравятся.

Фото: bloombergquint.com

"На волне антиолигархической борьбы может пострадать Фирташ с его монополией в облгазах и сфере удобрений"

Курт Волкер всегда был прагматичным политиком. И предложенная им дорожная карта состоит из абсолютно прагматичных вещей. Но имеет две составляющие. На этом акцентирует политолог, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

"Первая составляющая — что США должны сделать для Украины. И основные усилия там сосредоточены в дипломатическом ракурсе: наладить коммуникацию между Киевом и Вашингтоном, начать общаться с Зеленским, начать артикулировать, что США поддерживают не только государственный суверенитет, но и территориальную целостность Украины. И также — увеличение военно-технической помощи Украине как главному союзнику США в центрально-европейском и восточно-европейском регионе. Потому что (нравится это кому-то или нет) война с Россией никуда не денется. И именно Украина сейчас на себе концентрирует львиную часть внимания РФ, не давая той возможность еще больше дестабилизировать ситуацию где-то еще", — отмечает аналитик.

По его словам, вторая составляющая "дорожной карты Волкера" дает сигнал украинской стороне — для понимания, что мы должны сделать, чтобы соответствующая коммуникация с США начала выстраиваться.

"А Украина должна начать реальную борьбу с олигархами и реально же наведение порядка в антимонопольном законодательстве, — поясняет Николай Мельник. — Не секрет, что в Украине существует клан олигархов, которые живут за счет ренты. За счет того, что в их оперативном управлении есть объекты госсобственности. Они их эксплуатируют, получая прибыль, тогда как государство несет убытки. На эту прибыль олигархи покупают телеканалы, которые потом освещают необходимую им точку зрения и могут влиять на политику президента".

США, по мнению эксперта, нам четко говорят, что олигархия — это зло. И что Украина должна пойти путем деолиграхизации, чтобы получить достаточную поддержку со стороны Штатов.

"Не готов сказать, пойдет ли на это украинская сторона. Но точно будут совершены определенные шаги в этом направлении, — прогнозирует Николай Мельник. — Скорее всего, первыми, кто попадет под раздачу этой новой антиолигархической борьбы, будут оппоненты действующего президента. Вслед за Медведчуком и другими пророссийскими олигархами, это может быть Игорь Коломойский, к которому наибольшее количество претензий со стороны наших заокеанских партнеров. На волне антиолигархической борьбы может пострадать Фирташ с его монополией в облгазах и сфере удобрений. Не исключаю, что зацепит и Порошенко – из-за определенных коммерческих спаек его бизнеса с предприятиями, работающими в РФ".

"Скорее всего Волкер будет услышан руководством Госдепартамента США и президентом Байденом"

Доктор политических наук, политический эксперт Валентин Якушик считает, что предлагаемая опытным политическим консультантом, бывшим специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером "дорожная карта" для поддержки Украины вполне вписывается в общую политическую линию и политические ожидания нынешнего руководства нашей страны.

"Оно проявляет полную лояльность пришедшим к власти в США лидерам Демократической партии и представляемым ими финансово-экономическим кругам. Нередко эта лояльность приобретает черты "жертвенности" – жертвования важными экономическими интересами страны и экономической элиты Украины. Поэтому политическое руководство Украины хотело бы рассчитывать на понимание этого со стороны США и, как следствие такого понимания, – принятие некоторых компенсаторных мер для поддержания хозяйственной системы Украины и существующего режима. По сути, именно так призывает действовать Курт Волкер. И скорее всего он будет услышан руководством Госдепартамента США и президентом Дж. Байденом", — прогнозирует Валентин Якушик.

По его мнению, команда президента Зеленского действует в рамках четкого понимания отмечаемого Волкером "преобладания соображений национальной безопасности" в условиях "конкуренции великих держав и, в частности, со стороны Китая".

Поэтому, подчеркивает эксперт, нынешнее украинское руководство недавно решилось на довольно радикальные политические шаги, направленные не только на ограничение деятельности политиков и бизнесменов, поддерживающих тесные связи с Российской Федерацией, но и против ряда китайских компаний и предпринимателей (прежде всего против "Хуавей" и китайских инвесторов в "Мотор Сич").

"Посмотрим, чем, кроме общих слов одобрения, США смогут компенсировать украинскому руководству неизбежные многоуровневые и многоаспектные последствия для Украины таких чётких и симптоматичных действий со стороны её официальных властей. Болезненные ответные действия, несомненно, будут, — предупреждает Валентин Якушик. — Возможно, Российская Федерация до завершения эпопеи со строительством и введением в действие "Северного потока – 2" будет более-менее сдержанной. А вот Китай, поняв, что его вообще постараются не допустить к предстоящей "большой приватизации" ещё остающихся государственных ресурсов Украины, может ответить не только "ассиметрично", но и очень болезненно и прямолинейно. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно посмотреть на недавний жёсткий ответ КНР на действия со стороны Австралии, расцененные как откровенно антикитайские".

Напомним, Байден взялся за "Северный поток-2": на что может пойти Германия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!