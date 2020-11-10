kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15278.04

ETH/USD

445.10

LTC/USD

58.30

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Дождались: в семье с четырнадцатью сыновьями наконец-то родилась дочь
commentss НОВОСТИ Все новости

Дождались: в семье с четырнадцатью сыновьями наконец-то родилась дочь

Мэгги Джейн стала пятнадцатым ребенком в семье и единственной дочерью

сегодня, 18:43
Автор:

Павел Зинченко
Пара из Мичигана, чья большая семья привлекла внимание тем, что в ней выросло 14 сыновей, родила свою первую дочь почти через три десятилетия после рождения первого ребенка. Катери Швандт родила в четверг Мэгги Джейн, которая весила 3,4 кг и ее появления ожидали 14 братьев. Джей Швандт сказал, что он и его жена (им по 45 лет) "очень рады и очень счастливы добавить Мэгги Джейн в нашу семью".
"Этот год запомнился по многим причинам, но Мэгги — величайший подарок, который мы могли себе представить", — сказал счастливый отец в интервью Detroit Free Press после рождения дочери в больнице Mercy Health Saint Mary’s в Гранд-Рапидс.
Швандты годами фигурировали в местных и национальных новостях, поскольку их семья постоянно пополнялась исключительно сыновьями. У пары есть прямая трансляция под названием "14 людей на свежем воздухе". Теперь ее название прийдется сменить. Их старший сын, 28-летний Тайлер Швандт, рассказал, что его родители думали, что у них никогда не будет дочери после 14 сыновей.
Швандты начали встречаться, будучи первокурсниками, посещая среднюю школу Гейлорд и школу Гейлорд Сент-Мэри соответственно. Они поженились в 1993 году, до того, как поступили в Государственный университет Ферриса, и до его окончания у пары уже было трое сыновей.
Оба получили ученые степени, при этом семья продолжала расти. Катери имеет степень магистра в области социальной работы в Государственном университете Гранд-Вэлли, а Джей, юрист и владелец земледельческого предприятия, имеет степень юриста юридической школы Томаса М. Кули Университета Западного Мичигана.

Дождались: в семье с четырнадцатью сыновьями наконец-то родилась дочь

ФОТО: The Guardian


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/michigan-couple-14-sons-first-daughter-f56bf8685d8ae21f664b874526b86867
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ