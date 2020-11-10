Дождались: в семье с четырнадцатью сыновьями наконец-то родилась дочь

Пара из Мичигана, чья большая семья привлекла внимание тем, что в ней выросло 14 сыновей, родила свою первую дочь почти через три десятилетия после рождения первого ребенка. Катери Швандт родила в четверг Мэгги Джейн, которая весила 3,4 кг и ее появления ожидали 14 братьев. Джей Швандт сказал, что он и его жена (им по 45 лет) "очень рады и очень счастливы добавить Мэгги Джейн в нашу семью".

"Этот год запомнился по многим причинам, но Мэгги — величайший подарок, который мы могли себе представить", — сказал счастливый отец в интервью Detroit Free Press после рождения дочери в больнице Mercy Health Saint Mary’s в Гранд-Рапидс.



Швандты годами фигурировали в местных и национальных новостях, поскольку их семья постоянно пополнялась исключительно сыновьями. У пары есть прямая трансляция под названием "14 людей на свежем воздухе". Теперь ее название прийдется сменить. Их старший сын, 28-летний Тайлер Швандт, рассказал, что его родители думали, что у них никогда не будет дочери после 14 сыновей.

Швандты начали встречаться, будучи первокурсниками, посещая среднюю школу Гейлорд и школу Гейлорд Сент-Мэри соответственно. Они поженились в 1993 году, до того, как поступили в Государственный университет Ферриса, и до его окончания у пары уже было трое сыновей.



Оба получили ученые степени, при этом семья продолжала расти. Катери имеет степень магистра в области социальной работы в Государственном университете Гранд-Вэлли, а Джей, юрист и владелец земледельческого предприятия, имеет степень юриста юридической школы Томаса М. Кули Университета Западного Мичигана.

ФОТО: The Guardian

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