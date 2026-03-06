Духовная поддержка для Овального кабинета: в Вашингтоне провели молитвенное мероприятие за Дональда Трампа

В Белом доме состоялось религиозное мероприятие, в ходе которого собравшиеся объединились в совместной молитве за действующего президента США Дональда Трампа и американские вооруженные силы. Событие подчеркнуло важность духовной поддержки для руководства страны в сложные времена.

Молитва за Дональда Трампа. Скриншот из видео

Атмосфера во время собрания была очень сосредоточенной и символической. Очевидцы отмечают, что участники церемонии продемонстрировали глубокое уважение и единство в своем обращении.

"Присутствовавшие во время молитвы склонили головы и протянули руки в сторону американского президента, а сам Трамп закрыл глаза и молча кивал головой", — описывают свидетели торжественного момента.

Этот жест — простирание рук в сторону человека, за которого молятся — традиционно для многих христианских конфессий в США и символизирует передачу благословения и солидарность. Президент в свою очередь продемонстрировал полное смирение и согласие с духовными наставлениями, которые звучали в зале.

Кроме личного благосостояния лидера государства, особое внимание в молитвах было уделено "вооруженным силам США", стоящим на страже безопасности страны как внутри, так и за ее пределами.

