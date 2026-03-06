Духовна підтримка для Овального кабінету: у Вашингтоні провели молитовний захід за Дональда Трампа

У Білому домі відбувся релігійний захід, під час якого присутні об’єдналися у спільній молитві за чинного президента США Дональда Трампа та американські збройні сили. Подія підкреслила важливість духовної підтримки для керівництва країни у складні часи.

Молитва за Дональда Трампа. Скриншот з відео

Атмосфера під час зібрання була надзвичайно зосередженою та символічною. Очевидці зазначають, що учасники церемонії продемонстрували глибоку повагу та єдність у своєму зверненні.

"Присутні під час молитви схилили голови та простягнули руки у бік американського президента, а сам Трамп заплющив очі і мовчки кивав головою", — описують подію свідки урочистого моменту.

Цей жест — простягання рук у бік людини, за яку моляться — є традиційним для багатьох християнських конфесій у США і символізує передачу благословення та солідарність. Президент, своєю чергою, продемонстрував повне смирення та згоду з духовними настановами, що лунали в залі.

Окрім особистого добробуту лідера держави, окрема увага в молитвах була приділена "збройним силам США", які стоять на варті безпеки країни як всередині, так і за її межами.

