Духовник Трампа пригрозил Путину строгим напоминанием

Американский пастор-евангелист Марк Бернс заявил, что российский диктатор Владимир Путин в скором времени узнает "насколько хуже может стать для России". По его словам, глава Кремля получит вскоре "строгое напоминание".

Марк Бернс. Фото из открытых источников

Марк Бернс в социальной сети Х опубликовал сообщение Трампа, в котором тот предупредил Путина словами, что тот "играет с огнем". По словам американского пастора, Путин военный преступник, отказавшийся от предложения Трампа окончить войну в Украине.

"Путин вот-вот узнает, насколько хуже могут быть обстоятельства для России. Президент Дональд Трамп упорно работал над тем, чтобы покончить с этой войной, но Путин, известный военный преступник, отказывается отступить", — пишет Бернс.

Духовник Трампа считает, что сейчас Путин почувствует разницу в управлении США со стороны предыдущего и нынешнего президентов.

"Теперь ему придется получить строгое напоминание: это Америка Трампа, а не Байдена", – пишет Бернс.

Свое сообщение пастор закончил словами "Слава Украине" и "МАГА".

Пастор-евангелист Марк Бернс считается частным духовным советником президента США Дональда Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что духовный советник Трампа назвал Путина воплощением зла. Таким образом, пастор Бернс отреагировал на ракетный удар России по Сумам в вербное воскресенье.

Также "Комментарии" писали, что в России заявили, что Трампа недостаточно информируют о российских ударах по Украине. По словам помощника Путина, президенту США не доходит информация, что Россия якобы атакует лишь военные объекты на украинской территории.