Духовный советник Трампа зачитала очень эмоциональную молитву, моля бога помочь переизбранию президента

В социальных сетях распространяется видеозапись молитвы духовника Дональда Трампа Паулы Уайт, которая очень эмоционально молится Богу за победу кандидата от Республиканской партии. По ее мнению, сейчас в ход выборов вмешались "демонические силы", которые пытаются украсть у ее подопечного победу.

"Я слышу голос с небес, враги повсюду, но мы упадем на колени и будем молить о победе", — сотню раз сказала Уайт.

Видно, что своей речью женщина ввела в транс всех присутствующих в зале. Люди в такт ей размахивают руками и повторяют слова "молитвы". Некоторым, наверное, не под силу запомнить текст обращения к Богу. Мужчина в шортах за спиной женщины несколько раз прошел, держа перед собой тетрадь и читая оттуда.

Комментаторы под постом сравнивают эту молитву с беснованием, а ни в коем случае обращением к Богу. Некоторые делают предположение, что женщина приняла какие-то препараты и ввела себя в транс. Третьи сравнивают речь с чтением рэпа.







Ранее "Комментарии" сообщали о том, что избирательный штаб кандидата от республиканцев США Дональда Трампа в среду, 4 ноября, обратился в суд с иском о прекращении подсчета голосов в штате Джорджия, передает агентство Associated Press.







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