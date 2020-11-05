kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.11.2020

BTC/USD

15211.25

ETH/USD

416.68

LTC/USD

59.05

НБУ 05.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Духовный советник Трампа зачитала очень эмоциональную молитву, моля бога помочь переизбранию президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Духовный советник Трампа зачитала очень эмоциональную молитву, моля бога помочь переизбранию президента

Дикая речь, не похожа на обращение к Богу

сегодня, 17:57
Автор:

Дмитрий Симоненко

В социальных сетях распространяется видеозапись молитвы духовника Дональда Трампа Паулы Уайт, которая очень эмоционально молится Богу за победу кандидата от Республиканской партии. По ее мнению, сейчас в ход выборов вмешались "демонические силы", которые пытаются украсть у ее подопечного победу.

Духовный советник Трампа зачитала очень эмоциональную молитву, моля бога помочь переизбранию президента

"Я слышу голос с небес, враги повсюду, но мы упадем на колени и будем молить о победе", — сотню раз сказала  Уайт.

Видно, что своей речью женщина ввела в транс всех присутствующих в зале. Люди в такт ей размахивают руками и повторяют слова "молитвы". Некоторым, наверное, не под силу запомнить текст обращения к Богу. Мужчина в шортах за спиной женщины несколько раз прошел, держа перед собой тетрадь и читая оттуда.

Комментаторы под постом сравнивают эту молитву с беснованием, а ни в коем случае обращением к Богу. Некоторые делают предположение, что женщина приняла какие-то препараты и ввела себя в транс. Третьи сравнивают речь с чтением рэпа.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что избирательный штаб кандидата от республиканцев США Дональда Трампа в среду, 4 ноября, обратился в суд с иском о прекращении подсчета голосов в штате Джорджия, передает агентство Associated Press.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://glavred.info/world/demony-pytayutsya-ukrast-pobedu-duhovnik-trampa-pobilas-v-ekstaze-radi-ego-pobedy-novosti-mira-10218869.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ