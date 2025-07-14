"Думал, что он человек слова": Трамп сделал новое заявление о Путине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз публично заявил о своем разочаровании российским диктатором Владимиром Путиным. Глава Белого дома намекнул, что слова диктатора не имеют веса и ранее он считал, что все же может договориться с российским лидером. Об этом Трамп заявил журналистам на авиабазе Эндрюс.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп отметил, что действия российского диктатора по урегулированию войны в Украине разочаровывают.

"Я очень разочарован президентом Путиным. Я думал, что он человек слова, а он всех бомбит", — отметил Трамп.

При этом президент США решил сохранить интригу, воздержавшись от прямого ответа на вопрос, готов ли он теперь ввести жёсткие санкции в отношении России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане по вооружению Украины. Как ожидается, этот план будет включать наступательное оружие. Об этом пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ходе телефонного разговора 3 июля российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что в ближайшие 60 дней он не откажется от очередной эскалации. Основной удар российские войска сделают на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы областей, которые Путин считает своими. Об этом сообщает изданме "Axios", со ссылкой на источники.

В материале говорится, что осведомленной источник подтвердил, что в ходе телефонного разговора между Путиным и Трампом, который состоялся 3 июля, хозяин Кремля четко дал понять, что планирует дальнейшую эскалацию в войне с Украиной.