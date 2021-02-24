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«Двигался прямо над нами»: в США пилот увидел НЛО

Пилот отметил, что объект был похож на крылатую ракету

сегодня, 19:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Экипаж пассажирского самолета авиакомпании American Airlines сообщил о встрече с неопознанным летающим объектом. Это произошло 21 февраля, когда авиалайнер совершал перелет из Цинциннати в Финикс.

«Двигался прямо над нами»: в США пилот увидел НЛО

Встреча с НЛО / Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известно, что пассажир самолета, пролетая недалеко от города Де-Мойн (штат Айова), сообщил авиадиспетчерам о неопознанном в небе объекте.  В тот момент воздушное судно было на высоте более 11 тысяч метров и двигалось со скоростью 740 километров в час.

"Это было похоже на длинный цилиндрический объект, который почти походил на нечто вроде крылатой ракеты – очень быстро двигался прямо над нами", – отметил пилот.

В авиакомпании American Airlines, которая выполняла перелет, сохранили аудиозапись разговора пилота с диспетчерами и подтвердили ее подлинность. 

Согласно данным, в тот момент поблизости пассажирского самолета не должно было быть ни гражданских, ни военных объектов. Хотя в сети говоря о том, что за НЛО экипаж мог принять новую модель управляемой ракеты, которые запускают с полигона армии США. 

Стоит отметить, что в этом же районе несколько лет назад пилоты сразу двух самолетов сообщали о том, что видели в небе странные летающий объект.

Напомним, недавно американское издание, ссылаясь на письмо разведывательного управления Минобороны США, сообщило, что Пентагон хранит обломки НЛО и проводит над ними исследования.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что жители Оаху — одного из Гавайских островов стали свидетелями НЛО и успели заснять его на видео. На кадрах можно разглядеть, как в небе с большой скоростью движется неопознанный летающий объект, излучающий синий цвет.


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Источник: https://www.thedrive.com/the-war-zone/39367/airbus-encountered-unidentified-fast-moving-cylindrical-object-over-new-mexico
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