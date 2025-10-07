Двух сестер нашли живыми через 36 лет: они не знали о своем исчезновении

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В США через 36 лет после трагедии в Аризоне удалось обнаружить живыми двух сестер, которых считали пропавшими без вести после убийства их матери. Девушки выросли в приемной семье и не догадывались о своем прошлом.
Через 36 лет в США обнаружили живыми двух сестер. Фото из открытых источников
12 декабря 1989 года в округе Мохаве, недалеко от Лас-Вегаса, было обнаружено тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Документов при ней не было, и в течение десятилетий детективы имели лишь ДНК-профиль без совпадений. Лишь в 2022 году удалось установить, что жертвой была Марина Рамос из Калифорнии, которая имела двух маленьких дочерей, которых звали Жасмин и Элизабет.
Два дня спустя после обнаружения тела Марины Рамос, прохожий услышал детский плач в парке в Окснарде. Там в общественном туалете нашли двоих младенцев, оставленных без присмотра. Девушек передали в службу защиты детей, а затем их вместе усыновила супружеская пара из округа Вентура.
Расследование получило новый импульс в августе 2025 года, когда следователи с помощью ДНК-тестов вышли на контакт с родственниками Рамос. Так была подтверждена личность сестер, которых все эти годы искала их биологическая семья.
Мелисса (Элизабет) и Тина (Жасмин)
Сестры, которые живут под приемными именами Мелисса (Элизабет) и Тина (Жасмин), рассказали журналистам о своих чувствах.
Тина призналась, что новость о смерти матери была для нее болезненной. Однако она узнала, что мать не планировала избавиться от нее с сестрой.
Офис шерифа округа Мохаве подтвердил, что дело Марины Рамос остается открытым. Следователи до сих пор ищут подозреваемых в ее убийстве, которое стало одним из самых трагических нераскрытых дел в регионе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщина сделала ДНК-тест и узнала шокирующую правду о своем муже.
Также "Комментарии" писали, что 92-летний мужчина был осужден за преступление 60-летней давности благодаря тесту ДНК.