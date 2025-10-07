Двох сестер знайшли живими через 36 років: вони не знали про своє зникнення

У США через 36 років після трагедії в Аризоні вдалося знайти живими двох сестер, яких вважали зниклими безвісти після вбивства їхньої матері. Дівчата виросли в прийомній родині та не здогадувалися про своє минуле.

Через 36 років у США знайшли живими двох сестер. Фото з відкритих джерел

12 грудня 1989 року в окрузі Мохаве, неподалік від Лас-Вегаса, було знайдено тіло жінки з численними ножовими пораненнями. Документів при ній не було, і протягом десятиліть детективи мали лише ДНК-профіль без жодних збігів. Лише у 2022 році вдалося встановити, що жертвою була Марина Рамос із Каліфорнії, яка мала двох маленьких доньок, яких звали Жасмін і Елізабет.

Через два дні після виявлення тіла Марини Рамос, перехожий почув дитячий плач у парку в Окснарді. Там у громадському туалеті знайшли двох немовлят, покинутих без нагляду. Дівчат передали до служби захисту дітей, а згодом їх разом усиновила подружня пара з округу Вентура.

Розслідування отримало новий імпульс у серпні 2025 року, коли слідчі за допомогою ДНК-тестів вийшли на контакт із родичами Рамос. Так було підтверджено особу сестер, яких усі ці роки шукала їхня біологічна сім’я.

Мелісса (Елізабет) та Тіна (Жасмін)

Сестри, які нині живуть під прийомними іменами Мелісса (Елізабет) та Тіна (Жасмін), розповіли журналістам про свої почуття.

"Я хочу, щоб усі знали, що зі мною все гаразд. Я прожила прекрасне життя. У мене чудовий чоловік. Вони відчують до нас почуття, про які я ще не знаю, але ми просто сподіваємося, що все буде добре", — сказала Мелісса.

Тіна зізналася, що новина про смерть матері була для неї болючою. Проте, вона дізналася, що матір не планувала позбутися її з сестрою.

"Мені було сумно дізнатися, що я ніколи не зможу її побачити. Мене це досі трохи вражає, бо її забрали у мене, знаєте, і це неправильно. Але водночас я полегшено зітхнула, дізнавшись, що вона не страждала. Для мене було важливо зрозуміти, що я не була покинута назавжди, що в мене є родина, яка мене шукала, хоч я цього і не знала", — додала Тіна.

Офіс шерифа округу Мохаве підтвердив, що справа Марини Рамос залишається відкритою. Слідчі й досі шукають підозрюваних у її вбивстві, яке стало однією з найтрагічніших нерозкритих справ у регіоні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що жінка зробила ДНК-тест та дізналася шокуючу правду про свого чоловіка.

Також "Коментарі" писали, що 92-річного чоловіка засудили за злочин 60-річної давності завдяки тесту ДНК.