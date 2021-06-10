Джефф Безос полетит в космос на собственном корабле вместе со своим братом

BTC/USD
36679.58
ETH/USD
2469.54
LTC/USD
165.46
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
33.25
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Знаменитый миллиардер Джефф Безос собрался в июле лететь в
космос на новом корабле New Shepard. Вместе с предпринимателем в путешествие
отправится его брат.
Джефф Безос (фото из открытых источников)
Джефф Безос полетит в космос на корабле, разработанном Blue
Origin. Компанию миллиардеру составит его брат Марк Безос. Старт запланирован
на 20 июля, сообщает миллиардер в своем Инстаграм. Бизнесмен признался, что мечтал о космическое путешествие
с 5-летнего возраста.
Для аппарата New Shepard это будет первый пилотируемый полет. Ранее космический корабль выполнил 15 испытательных пусков: все прошли в безэкипажном режиме и оказались успешными или частично успешными. Последний на сегодня летный тест Blue Origin осуществила 14 апреля. Сейчас Blue Origin работает над более амбициозным проектом — многократной космической ракетой тяжелого класса New Glenn. Носитель будет концептуально похож на знаменитый Falcon 9 от компании SpaceX. Первый полет New Glenn запланирован на 2022, хотя нельзя исключать перенос сроков.
Как сообщали ранее основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос написал прощальное письмо акционерам в качестве главы компании. В нем он пообещал заботиться обо всех сотрудниках, и призвал не становиться "нормальными". Его должность займет Энди Ясси — нынешний руководитель подразделения Amazon Web Services. В письме Джефф Безос дал несколько установок, а также советов, пишет CNBC. Как сообщал портал "Комментарии", Джефф Безос завершил неделю гонок против основателя Tesla Илона Маска, вновь став самым богатым человеком в мире, с оценочным чистым капиталом в 181,5 млрд долл.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости