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Главная Новости Мир США Джефф Безос полетит в космос на собственном корабле вместе со своим братом
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Джефф Безос полетит в космос на собственном корабле вместе со своим братом

Ранее космический корабль выполнил 15 испытательных пусков

сегодня, 04:29
Автор:

Ольга Чародий

Знаменитый миллиардер Джефф Безос собрался в июле лететь в космос на новом корабле New Shepard. Вместе с предпринимателем в путешествие отправится его брат.

Джефф Безос полетит в космос на собственном корабле вместе со своим братом

Джефф Безос (фото из открытых источников)

Джефф Безос полетит в космос на корабле, разработанном Blue Origin. Компанию миллиардеру составит его брат Марк Безос. Старт запланирован на 20 июля, сообщает миллиардер в своем Инстаграм. Бизнесмен признался, что мечтал о космическое путешествие с 5-летнего возраста.

Для аппарата New Shepard это будет первый пилотируемый полет. Ранее космический корабль выполнил 15 испытательных пусков: все прошли в безэкипажном режиме и оказались успешными или частично успешными. Последний на сегодня летный тест Blue Origin осуществила 14 апреля. Сейчас Blue Origin работает над более амбициозным проектом — многократной космической ракетой тяжелого класса New Glenn. Носитель будет концептуально похож на знаменитый Falcon 9 от компании SpaceX. Первый полет New Glenn запланирован на 2022, хотя нельзя исключать перенос сроков.

Как сообщали ранее основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос написал прощальное письмо акционерам в качестве главы компании. В нем он пообещал заботиться обо всех сотрудниках, и призвал не становиться "нормальными". Его должность займет Энди Ясси — нынешний руководитель подразделения Amazon Web Services. В письме Джефф Безос дал несколько установок, а также советов, пишет CNBC.

Как сообщал портал "Комментарии",  Джефф Безос завершил неделю гонок против основателя Tesla Илона Маска, вновь став самым богатым человеком в мире, с оценочным чистым капиталом в 181,5 млрд  долл.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CP0MSOqnYEo/
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