Джей Ди Вэнс оделся на Хэллоуин, чтобы поддержать возникший после встречи с Зеленским мэм (ФОТО, ВИДЕО)

Вице-президент США Джей Ди Венс на этот Хэллоуин прибег к интернет-шутке на свой счет, опубликовав короткое видео, на котором он надел кудрявый коричневый парик, чтобы имитировать мэм, который преследует его уже несколько месяцев, передает Fox News.

Джей Ди Вэнс оделся как вирусный мем о себе на Хэллоуин (ФОТО, ВИДЕО)

В клипе TikTok, снятом в резиденции Военно-морской обсерватории, Вэнс открывает двери в темном костюме и красном галстуке, улыбаясь и говоря участникам игры в Хэллоуин: "С праздником Хэллоуина, дети... помните, говорите "спасибо"!" Эта фраза является игривой отсылкой к мему "вы не сказали "спасибо"", прежде чем он разворачивается под фиолетовыми огнями под жуткую музыку из "Сумеречной зоны".

Видео 41-летнего вице-президента набрало более 250 000 лайков и 14 миллионов просмотров в течение нескольких часов, что является чрезвычайным количеством для политической публикации, а также тысячи комментариев в Instagram, X и Facebook.

Вэнс впервые стал объектом мема о "толстом Джей Ди с вьющимися волосами" после напряженного спора между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале. Критики отредактировали фотографию Вэнса с преувеличенными чертами лица и растрепанными волосами, добавив к ней подписи типа "вы не сказали """ или "вы не сказали "спасибо".

Вэнс поделился крупным планом селфи на сайте X, на котором он изображен как вирусный мем о "толстом Джей Ди", быстро набравшем миллионы просмотров этого Хэллоуина.

Вместо того чтобы игнорировать насмешки, Вэнс принял их. Ранее на этой неделе учетная запись White House X присоединилась к онлайн-развлечениям, опубликовав шутливые изображения "костюмов" политических деятелей, в частности "костюм Джей Ди Вэнса", который в шутку "не включает толстые вьющиеся волосы Джей Ди". Собственный пост Вэнса на Хэллоуин фактически завершил шутку, добавив этот недостающий элемент.

Через несколько часов пост вице-президента стал трендом. Скриншоты заполонили социальные сети, один пользователь назвал его "лучшим вице-президентом всех времен", а другой написал: "JD только что выиграл 2028 год". Илон Маск просто ответил смеющимся эмодзи.

