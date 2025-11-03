logo_ukra

Джей Ді Венс одягнувся на Хелловін, щоб підтримати мем, що виник після зустрічі із Зеленським

Віце-президент одягнув кучеряву перуку, щоб підтримати мем, що виник після зустрічі із Зеленським

3 листопада 2025, 13:02
Віце-президент США Джей Ді Венс на цей Хелловін вдався до інтернет-жарту на свій рахунок, опублікувавши коротке відео, на якому він вдягнув кучеряву коричневу перуку, щоб імітувати мем, який переслідує його вже кілька місяців, передає Fox News.

Джей Ді Венс одягнувся на Хелловін, щоб підтримати мем, що виник після зустрічі із Зеленським (ФОТО, ВІДЕО)

Джей Ді Венс одягнувся як вірусний мем про себе на Хелловін (ФОТО, ВІДЕО)

У кліпі TikTok, знятому в резиденції Військово-морської обсерваторії, Ванс відчиняє двері в темному костюмі та червоній краватці, посміхаючись і кажучи учасникам гри в Хелловін: "Зі святом Хеллоуїна, діти... пам’ятайте, кажіть "дякую"!" Ця фраза є грайливим відсиланням до мему "ви не сказали "дякую"", перш ніж він розвертається під фіолетовими вогнями під моторошну музику з "Сутінкової зони".

Відео 41-річного віцепрезидента набрало понад 250 000 лайків та 14 мільйонів переглядів протягом кількох годин, що є надзвичайною кількістю для політичного допису, а також тисячі коментарів в Instagram, X та Facebook.

Венс вперше став об'єктом мему про "товстого Джей Ді з кучерявим волоссям" після напруженої суперечки між Білим домом і президентом України Володимиром Зеленським у лютому. Критики відредагували фотографію Венса з перебільшеними рисами обличчя та розпатланим волоссям, додавши до неї підписи на кшталт "ви не сказали "будь-ласка"" або "ви не сказали "дякую".

Ванс поділився крупним планом селфі на сайті X, на якому він зображений як вірусний мем про "товстого Джей Ді", який швидко набрав мільйони переглядів цього Хелловіну.

Замість того, щоб ігнорувати глузування, Венс прийняв їх. Раніше цього тижня обліковий запис White House X приєднався до онлайн-розваг, опублікувавши жартівливі зображення "костюмів" політичних діячів, зокрема "костюм Джей Ді Венса", який жартома "не включає товсте кучеряве волосся Джей Ді". Власний пост Венса на Гелловін фактично завершив жарт, додавши цей відсутній елемент.

За кілька годин пост віце-президента став трендом. Скріншоти заполонили соціальні мережі, один користувач назвав його "найкращим віце-президентом усіх часів", а інший написав: "JD щойно виграв 2028 рік". Ілон Маск просто відповів сміючимся емодзі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що актор Маколей Калкін вдягнувся на Хелловін у костюм туалета.



