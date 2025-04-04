Джей Ди Вэнс сделал заявление о новых тарифах Трампа на фоне падения рынков в США

Президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах для 260 стран и территорий. По его словам, это должно укрепить экономику США, однако финансовые рынки ответили на эти шаги резким падением. Вице-президент Джей Ди Вэнс оценил последствия новых пошлин от Трампа.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax оценил последствия введения новых пошлин со стороны США. По его словам, несмотря на падение экономических индексов, ситуация могла быть хуже, чем есть.

"Чувствуем себя хорошо. Честно говоря, на рынках могло быть хуже, потому что мы имеем большие изменения. Это как пациент, который был очень болен. Мы сделали операцию, теперь пациенту пора выздоравливать. И это именно то, что мы делаем", — сказал Вэнс.

Вице-президент предупредил, что новые пошлины, введенные Дональдом Трампом для других стран, могли быть намного выше, и больше от всего этого решения выигрывают рабочие и мелкие предприниматели в США.

"У нас была экономическая политика, которая вознаграждала перемещение рабочих мест в Китай, а не инвестирование в американских работников. Президент Трамп пообещал это изменить, и он это сделал", — добавил Вэнс.

Действия Трампа вызвали падение на фондовом рынке США. 3 апреля, менее чем за час до закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, индекс S&P 500 упал более чем на 4%. Этот индекс может достигнуть самого высокого однодневного падения с марта 2020 года и пандемии Covid-19. Такие же высокие падения зафиксированы в индексах Dow Jones – более 3% и Nasdaq – более 5% падения.

Особенно сильно падение коснулось курсов акций технологических компаний и производителей электроники, делающих ставку на иностранное производство и комплектующие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как США сочли тарифы для всех стран. Это не то, что обещал Трамп.

Также "Комментарии" писали о том, почему Трамп ввел пошлины против безлюдных островов.