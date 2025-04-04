Джей Ди Вэнс сделал заявление о новых тарифах Трампа на фоне падения рынков в США

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах для 260 стран и территорий. По его словам, это должно укрепить экономику США, однако финансовые рынки ответили на эти шаги резким падением. Вице-президент Джей Ди Вэнс оценил последствия новых пошлин от Трампа.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax оценил последствия введения новых пошлин со стороны США. По его словам, несмотря на падение экономических индексов, ситуация могла быть хуже, чем есть.
Вице-президент предупредил, что новые пошлины, введенные Дональдом Трампом для других стран, могли быть намного выше, и больше от всего этого решения выигрывают рабочие и мелкие предприниматели в США.
Действия Трампа вызвали падение на фондовом рынке США. 3 апреля, менее чем за час до закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, индекс S&P 500 упал более чем на 4%. Этот индекс может достигнуть самого высокого однодневного падения с марта 2020 года и пандемии Covid-19. Такие же высокие падения зафиксированы в индексах Dow Jones – более 3% и Nasdaq – более 5% падения.
Особенно сильно падение коснулось курсов акций технологических компаний и производителей электроники, делающих ставку на иностранное производство и комплектующие.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как США сочли тарифы для всех стран. Это не то, что обещал Трамп.
Также "Комментарии" писали о том, почему Трамп ввел пошлины против безлюдных островов.
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