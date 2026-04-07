Джей Ди Вэнс в Будапеште: вице-президент США озвучил новые обвинения Украине
Джей Ди Вэнс в Будапеште: вице-президент США озвучил новые обвинения Украине

Визит к Орбану: вице-президент США раскритиковал действия Украины во время избирательной гонки 2024 года

7 апреля 2026, 17:20
Во время официального визита в Будапешт вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал резонансное заявление о позиции украинских чиновников во время последней президентской кампании в Соединенных Штатах. На встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном он прямо обвинил отдельных представителей украинских властей в игре на стороне оппонентов Дональда Трампа.

По словам Вэнса, некоторые лица в Украине пытались повлиять на ход американских выборов незадолго до голосования.

"В украинской системе были люди, которые агитировали вместе с демократами буквально за несколько недель до президентских выборов, где Дональд Трамп очень уверенно победил в ноябре 2024 года", — подчеркнул вице-президент.

Кроме комментариев по Украине, Джей Ди Вэнс, приехавший поддержать Виктора Орбана перед выборами в Венгрии, выразил обеспокоенность по поводу текущей политической ситуации в стране. Он назвал парламентские выборы в Венгрии "одним из худших примеров иностранного вмешательства в выборы".

Это заявление прозвучало на фоне обсуждения дальнейшей стратегии отношений между Вашингтоном и Будапештом в рамках защиты национального суверенитета обоих государств.

Отметим, портал "Комментарии" писал, что предвыборная кампания в Венгрии неожиданно превратилась в площадку для юмора и обсуждение физической формы действующего премьер-министра Виктора Орбана. Поводом к активным дискуссиям стало фото политика, сделанное в профиль во время его выступления с трибуны.                                                                                                    



