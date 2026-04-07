Джей Ді Венс у Будапешті: віцепрезидент США озвучив нові звинувачення Україні

Під час офіційного візиту до Будапешта віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив резонансну заяву щодо позиції українських посадовців під час останньої президентської кампанії у Сполучених Штатах. На зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном він прямо звинуватив окремих представників української влади у грі на боці опонентів Дональда Трампа.

Джей Ді Венс і Віктор Орбан

За словами Венса, певні особи в Україні намагалися вплинути на перебіг американських виборів незадовго до голосування.

"В українській системі були люди, які агітували разом із демократами буквально за кілька тижнів до президентських виборів, де Дональд Трамп дуже впевнено переміг у листопаді 2024 року", — підкреслив віцепрезидент.

Окрім коментарів щодо України, Джей Ді Венс, який приїхав підтримати Віктора Орбана перед виборами в Угорщині, висловив занепокоєння щодо поточної політичної ситуації в країні. Він назвав цьогорічні парламентські вибори в Угорщині "одним із найгірших прикладів іноземного втручання у вибори".

Ця заява пролунала на тлі обговорення подальшої стратегії відносин між Вашингтоном та Будапештом у межах захисту національного суверенітету обох держав.

