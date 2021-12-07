logo

BTC/USD

51160.11

ETH/USD

4402.97

LTC/USD

160.84

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Джо Байден поговорил с лидерами Европы об Украине: какова позиция Запада
commentss НОВОСТИ Все новости

Джо Байден поговорил с лидерами Европы об Украине: какова позиция Запада

Джо Байден побеседовал с лидерами Европы об Украине перед разговором с Путиным

сегодня, 09:35
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Джо Байдену предстоит 7 декабря встретиться через видеоконференцию с Владимиром Путиным. Сообщается, что лидер США уже провел предварительные переговоры с главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном и политическими лидерами Франции и Германии по поводу вопроса украинской безопасности. Об этом пишет BBC.

Джо Байден поговорил с лидерами Европы об Украине: какова позиция Запада

Джо Байден, фото из Twitter/krymrealii

Сообщается, что страны Европы единодушны в своей позиции – они призывают лидера России снизить уровень напряжения на украинских границах. Европейцы готовы использовать "все имеющиеся в их распоряжении инструменты", чтобы не произошло эскалации.

Страны Запада обеспокоены накоплением военных у границ Украины. Сообщается, что в Кремле уверяют, что военная агрессия не планируется и обвиняют иностранные страны в провокационных заявлениях.

Как известно, в администрации Белого дома рассказали, что 6 декабря было проведено селекторное совещание с представителями Евросоюза. В ходе совещания присутствующие обсудили наращивание российских войск на западной границе России. По информации администрации, Великобритания, Германия, Франция и США поддерживают территориальную целостность Украины. По словам спикера Госдепартамента США Неда Прайса, США будет реагировать на действия России и затем принимать решения по введению дополнительных санкций.

Среди плана мер, которые должны нанести значительный ущерб России, введение "адских" санкций. Среди которых ограничение доступа к финансовым платежным системам, ряд запретов, касающихся внешнего долга России, и другие санкции, которые будут способствовать уничтожению экономики России за считанные месяцы. Лидеры Запада говорят, что готовы действовать решительно в случае совершения военной агрессии против Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", политологи уверены, что Украина должна выразить свою четкую позицию по вопросу, который обсуждают в Европе и США.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-59558099?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=twitter&at_custom3=%40BBCWorld&at_campaign=64&at_custom4=4B335FA0-5719-
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!