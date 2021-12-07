Джо Байден поговорил с лидерами Европы об Украине: какова позиция Запада

Джо Байдену предстоит 7 декабря встретиться через видеоконференцию с Владимиром Путиным. Сообщается, что лидер США уже провел предварительные переговоры с главой правительства Великобритании Борисом Джонсоном и политическими лидерами Франции и Германии по поводу вопроса украинской безопасности. Об этом пишет BBC.

Джо Байден, фото из Twitter/krymrealii

Сообщается, что страны Европы единодушны в своей позиции – они призывают лидера России снизить уровень напряжения на украинских границах. Европейцы готовы использовать "все имеющиеся в их распоряжении инструменты", чтобы не произошло эскалации.



Страны Запада обеспокоены накоплением военных у границ Украины. Сообщается, что в Кремле уверяют, что военная агрессия не планируется и обвиняют иностранные страны в провокационных заявлениях.

Как известно, в администрации Белого дома рассказали, что 6 декабря было проведено селекторное совещание с представителями Евросоюза. В ходе совещания присутствующие обсудили наращивание российских войск на западной границе России. По информации администрации, Великобритания, Германия, Франция и США поддерживают территориальную целостность Украины. По словам спикера Госдепартамента США Неда Прайса, США будет реагировать на действия России и затем принимать решения по введению дополнительных санкций.

Среди плана мер, которые должны нанести значительный ущерб России, введение "адских" санкций. Среди которых ограничение доступа к финансовым платежным системам, ряд запретов, касающихся внешнего долга России, и другие санкции, которые будут способствовать уничтожению экономики России за считанные месяцы. Лидеры Запада говорят, что готовы действовать решительно в случае совершения военной агрессии против Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", политологи уверены, что Украина должна выразить свою четкую позицию по вопросу, который обсуждают в Европе и США.



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