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Джо Байден провел телефонный разговор с Путиным

Джо Байден провел телефонный разговор со своим российским коллегой в надежде ослабить кризис на границе России с Украиной

сегодня, 05:05
Автор:

Ольга Чародий
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30 декабря в 22:35 по киевскому времени начался телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился 50 минут. Об этом сообщает американский телеканал CNN. Джо Байден провел телефонный разговор со своим российским коллегой в надежде ослабить кризис на границе России с Украиной. Переговоры прошли по инициативе российского президента на фоне роста напряжения на европейском континенте в связи с накоплением войск вблизи украинских границ.

Джо Байден провел телефонный разговор с Путиным

Джо Байден (фото из открытых источников)

Планировалось, что президенты обсудят предстоящие переговоры Запада с Россией по безопасности. В частности, речь шла о Совете Россия-НАТО, двусторонней встрече США и РФ в рамках диалога о стратегической стабильности и заседаниях Постоянного совета ОБСЕ. В последний раз Байден разговаривал с Путиным 7 декабря во время видеоконференции, завершившейся обещанием возобновить дипломатические дискуссии, однако до сих пор никаких признаков деэскалации. С тех пор около 100 000 российских военных оставались на границе с Украиной, несмотря на предупреждение Байдена и европейских лидеров о серьезных последствиях в случае нападения.

Также сообщается, что накануне переговоров ВВС США совершили полет над Восточной Украиной самолетом-шпионом для сбора разведывательных данных о военной ситуации. Это уже второй раз за неделю, когда США совершили такую ​​миссию с помощью системы E-8C Joint Surveillance Target Attack Attack System (JSTARS).

Напомним, высокопоставленное должностное лицо администрации Байдена Энтони Блинкен в прошлую среду общался с министрами иностранных дел во Франции, Германии и Великобритании. Разговоры состоялись в преддверии телефонного разговора лидеров двух крупных стран – США и России Джо Байдена и Владимира Путина. 



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Источник: https://edition.cnn.com/2021/12/30/politics/biden-putin-phone-call/index.html
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